Ens va la marxa

Aquestes mateixes pàgines del Diari de Girona assenyalaven aquesta setmana que després d’haver-se disputat tota la primera volta del campionat i un partit de la segona volta, a Montilivi ja s’hi han encabit 122.887 espectadors. Això ve a ser una mitjana d’11.171 aficionats per partit. Aquests números superen els de les dues temporades que l’equip ja havia estat a Primera. De fet, en la segona campanya, la 18-19, va haver-hi un total de 115.000 aficionats, amb una mitjana de pràcticament 10.500 per partit. El primer any de Primera, l’any de Machín, 113.000 aficionats, amb una mitjana de 10.333. És a dir, en cada any que s’ha estat a Primera s’ha apujat el nombre d’assistents a l’estadi fins a arribar als punts actuals. Tot això combina amb el fet que la ciutat de Girona també té altres equips a les màximes categories perquè els números que es donen a Montilivi s’han de combinar ara amb els que es donen a Fontajau. Però no només amb l’Uni Girona, que ja fa anys que està instal·lat a l’elit de la seva categoria, sinó també amb el Bàsquet Girona, que és de nou a l’ACB. Hi havia molta gent que tenia por que el futbol restés al bàsquet o que el bàsquet no fos prou fort per aguantar l’embranzida del futbol. Però és tot el contrari: en l’últim partit de l’Uni a casa amb el Saragossa, 3.700 aficionats; i en una de les millors entrades de la temporada contra Perfumerías Avenida, 4.500 espectadors. De la mateixa manera que el Bàsquet Girona d’Aíto Garcia Reneses ha superat les 5.000 places ocupades el dia de la Penya, el Barça, el Madrid, el Bilbao i l’UCAM Múrcia. Tot això, amb un aforament màxim de 5.200 localitats si entenem i afegim les cadires que hi ha a peu de pista. Per tant, res resta res; si no tot el contrari: l’esport crida a esport i l’afició crida a més afició. I és que Girona no només és capdavantera i elit a l’estat espanyol tenint quatre conjunts en les seves màximes categories, sinó que amb només 100.000 habitants, es permet omplir les seves instal·lacions sigui l’esport que sigui. Un argument més per estar orgullosos de l’esport gironí.