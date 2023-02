Nylstar i Comforsa

Una comarca per a turistes i jubilats. És el que pronostica un amic del Ripollès que aquesta setmana ha passat per Girona i que m’alerta del desemantellament de la indústria a la zona. Soler&Palau fa anys que va traslladant part l’activitat cap a altres zones de Catalunya i Comforsa es manté gràcies a la participació de la Generalitat en l’accionariat. La intervenció pública també és clau per a Núria i Vallter, dos altres motors d’activitat econòmica.

Si l’administració no intervingués, que passaria amb aquestes activitats i amb la comarca? Hi penso mentre a la redacció segueixen arribant comunicats de sindicats i alguns partits polítics que reclamen que el govern català entri en l’accionariat de Nylstar i salvi la històrica tèxtil de Blanes. El paper d’una administració pública hauria de ser afavorir les condicions per crear o atreure activitat econòmica, però no hauria d’assumir el rol d’accionista en una empresa que competeix al mercat. Les úniques excepcions serien que fos una empresa estratègica o determinant per a garantir l’equilibri d’un territori. L’antiga SAFA era una empresa clau per a Blanes i la seva àrea d’influència. La seva successora -Nylstar- no té el pes ni la influència econòmica que justifiqui que l’administració n’assumeixi el control.