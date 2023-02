No soc un negacionista del canvi climàtic. Estic segur que la quantitat ingent de CO2 que llencem a l’atmosfera des de dècades no fa cap bé. Per sort, els avenços científics ens permeten altres sistemes de transformació energètica encara que les dificultats dels interessos geo-estratègics, polítics i econòmics dificulten el canvi a aquests processos nets. Dit això, no necessàriament hem d’atribuir la sequera que patim a aquest fet, encara que aquests dies ha plogut una mica. Les sequeres persistents són recurrents a les nostres latituds.

Recordo que, de petit, anàvem a l’ermita de Sant Maurici de Caldes a fer pregàries per a demanar la pluja. Durant el franquisme es va posar de moda l’expressió «la pertinaz sequia». La major part de les nostres esglésies disposen d’un espai anomenat comunidor en les que els sacerdots pronunciaven ancestrals oracions per a dominar la meteorologia adversa. Coses del passat; ningú ja no les fa aquestes coses.

El que hem de fer és estalviar l’aigua, racionalitzar-ne l’ús, reparar canonades i desenvolupar dessaladores, no contaminar aqüífers, preguntar-nos si vivim en terra de regar el blat de moro i esperar que plogui.

Susqueda, el nostre pantà de referència, està baixíssim. El pont romànic del Querós ja fa temps que ha tornat a emergir. També caldria preguntar-nos si és bo que empreses privades decideixi segons els seus interessos si deixen anar aigua per a la transformació hidroelèctrica quan potser ens cal per altres usos més urgents.

La darrera sequera important que vam patir va ser la de 2008, que en aquell moment es va considerar la més severa dels darrers vuitanta anys. En aquell temps els conseller Baltasar, titular de Medi Ambient, a més de rumiar espectaculars transvasaments va confessar que, tot i ser agnòstic, havia demanat a la Moreneta que fes ploure.

Pocs dies després de dir-ho, el cel es va ennuvolar i va començar a ploure i ploure i es va acabar la sequera, i fins aquesta nova etapa de poca precipitació. Es diu que una periodista li va preguntar si havia pujat a Montserrat a donar gràcies i l’home va dir que era agnòstic i no creia en aquestes coses. Diuen que l’infern és ple de desagraïts. El que sembla més greu és que, amb aquella pluja, també es van guardar en un calaix tots aquells projectes d’obres faraòniques per a portar aigua d’on n’hi sobri. Potser el que en el fons va pensar el Govern és que, amb la Moreneta a disposició per a treure’ns les castanyes del foc en el darrer moment, no calia patir. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.