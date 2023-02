Sembla que estem vivint la vida dels altres. Vull dir que ens passem tot el dia enviant fotos nostres a les xarxes socials però en realitat estem observant que han fet els altres. En general, estem sols. Encara que estiguem en família o en grups socials, cadascú va a la seva i compartim poc les nostres vibracions directament amb els qui ens rodegen. Tampoc hi ajuden massa les perspectives del món en general. Això fa que els més joves, no tinguin aquella il·lusió de com serà el seu futur. En canvi, agrada molt mostrar-nos fàcilment entre tots plegats. Mirem tot el que fa l’altre. On ha viatjat, on ha anat de vacances, que menja, etc.

Ben mirat, tot plegat fa que la vida d’un mateix perdi la seva gràcia més personal. Ens omple molt el saber què fan els altres superficialment i tot ens arriba molt ràpid. Sense temps de pair-ho. Una vida de teatre que no és real. En resum: una vida de pasturatge. Sembla que tot sigui degut a una tecnologia impressionant que ha entrat dins de les nostres ànimes!