Colau i teatre, joves i futur

Israel i Barcelona. Un infantilisme de textura blandiblu s’ha apoderat de la política local barcelonina i, perquè negar-ho, una mica també de la política catalana, els darrers anys. Intentem que s’acabi com més aviat millor l’hora del pati. Resulta que l’alcaldessa de Barcelona per gràcia de Manuel Valls (que fugaç n’és el record) ha enviat una carta al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per comunicar-li que l’Ajuntament trenca relacions amb el país. La nit passada no deuen haver dormit a Jerusalem. Del sublim al ridícul només hi ha un pas. Competències dels ajuntaments en política exterior: zero. Capacitat per fer el ridícul: infinita. Tant costa mantenir la lucidesa per diferenciar entre el respecte per un país democràtic i la discrepància amb el Govern per la seva conformació actual? Tant costa posar una mica de finesa per estudiar perquè Israel ha evolucionat dels seus 780.000 habitants en el moment de la seva fundació el 1948 als 9’4 milions que té actualment? Tant costa escrutar l’evolució d’un país de base fundacional socialista a la seva orientació actual marcada pels partits religiosos? El gir es va produir bàsicament amb l’arribada de més d’un milió de jueus que van fugir dels horrors del comunisme durant el col·lapse del sistema soviètic. La història té estranys canals de connexió.

Però per a aquests propagandistes de la lleugeresa, diferenciar Estat de Govern és massa. Diferenciar l’Estat que va néixer després de la Segona Guerra Mundial davant d’una comunitat internacional xocada pel mal absolut de l’Holocaust d’un Govern democràtic que potser no agrada, és tan difícil?

Identitat de partit. La política exterior com a element de conformació de les identitats partidistes a Espanya, assumpte rellevant des que Aznar va treure el cap a la foto de les Açores i Podem va abraçar la revolució bolivariana. Colau, en temps de descompte electoral, vol introduir el conflicte Israel-Palestina a la carrera electoral. Maniqueisme. Sense cap mena de crítica a una Autoritat Nacional Palestina que no convoca eleccions parlamentàries des del gener del 2006 (perquè no li agradaria el resultat que sortiria). A Israel voten malgrat que a la meitat de la població no li agradi el resultat en una societat fortament polaritzada.

L’alcaldessa Colau ha pres la decisió per decret. Cal recordar que la regidoria responsable de les relacions internacionals està en mans del PSC que ha qualificat la decisió d’error gravíssim». Espectacle vergonyós. Del socialisme que aspira a guanyar les eleccions municipals només se’n pot esperar una reacció contundent.

Teatre del dolent però no sense conseqüències. El portaveu del ministeri d’Afers Estrangers israelià va parlar alt i clar i la premsa israeliana progressista apunta que és una alcaldessa que no té presents tots els israelians que lluiten per un Govern diferent en una societat democràtica.

Joves i futur. He començat les classes del segon semestre amb els meus alumnes de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. El primer dia de classe sempre m’agrada que els alumnes es presentin un a un i diguin, si ho saben, on es veuen treballant i fent què en cinc anys. Aquest any tinc un bon curs, es nota a primer cop d’ull. Penso si els dos anys anteriors els estudiants que tenien havien estat més impactats pels efectes de restricció de vida i moviment causats per la Covid. Com sigui, una característica comuna dels estudiants és que molts d’ells somien un futur treballant lluny de Barcelona i del país, que volen provar vida professional abroad. Una segona característica és que molts d’ells volen treballar com a autònoms o creant la seva pròpia empresa més que no pas aspirar a formar part d’una gran corporació. Ànsia de llibertat i autonomia. Un canvi s’està operant entre els joves i els no tan joves: treball per objectius i encàrrecs encara que això vulgui dir canviar de feina cada pocs anys. S’allunyen de les grans corporacions que en el passat els hi donaven «identitat» però ara s’hi senten constrenyits. Canvia el model de relacions laborals. Parlant amb gent del món sindical, alguns ho veuen i d’altres no. Uns entenen persones que volen treballar amb flexibilitat per fer un racó i anar a una altra banda del món per uns mesos mentre que altres continuen en patrons de les relacions laborals clàssiques de 40 hores laborals. A Espanya hi ha manca de conductors d’autobusos i de camions mentre altres persones prefereixen tenir una jornada flexible repartint paqueteria o menjar a domicili. Per pensar-hi. Els meus estudiants no volen fer aquestes feines, volen volar lluny. Tots ells es comuniquen en anglès com a llengua franca, amb gran normalitat, i parlant d’institucions, relacions internacionals i sistemes ideològics, són sensats, veuen els matisos i entenen que distintes societats tenen diferents valors culturals i que exportar el model occidental pur ha resultat un fracàs. Idees totes elles molt deferents del que es respirava a la meva etapa universitària de fa tres dècades. Una joventut que només té un perill: col·lapsats per sobreinformació, un tsunami de data i la desconfiança cap a alguns mitjans de comunicació... poden acabar convertint-se en uns escèptics de les institucions, el fet públic, el fet comú.... un nihilisme que no els hi farà cap bé. Aquí hem vingut a estudiar relacions internacionals, però si alguna cosa els hi vull transmetre és que el pensament crític és el que es cultiva a la universitat. Separar el gra de la palla, tenir criteri, personalitat, tenir idees clares i volar lluny i alt. Així vull que siguin els joves a qui ensenyant també m’ensenyen i em mantenen ben viu.