«Gotes de pluja van caient…»

Una notícia coneguda aquesta setmana em va provocar que la màquina de la memòria del cervell humà es posés en marxa, fins i tot amb petits detalls del viscut el dimecres 29 de juliol de 2009 al vespre. Tampoc és res de l’altre món però fou una casualitat que em va generar als anys següents una gran admiració per un compositor. Anem a pams. He consultat l’agenda i he comprovat que mancaven poques hores per començar les vacances després d’unes darreres gestions a Madrid. A aquella època ja havia començat el meu costum de sortir a caminar acabada la feina amb l’objectiu d’apropar-me el màxim possible als 10 quilòmetres. El fet és que vaig arribar a la zona de vianants Pont del Rei sobre el Manzanares, una de les portes d’entrada de la Casa de Campo, el gran pulmó verd de la capital. Només creuar era visible un cartell amb una foto: Burt Bacharach.

Quan creuava aquell pont sempre tenia present la crònica de Josep Pla escrita l’endemà de la proclamació de la II República Espanyola quan, en exiliar-se Alfons XIII, el nou govern va obrir a tots els madrilenys per primer cop la Casa de Campo, fins aquell moment el bosc privat del rei, connectat amb el palau reial per aquell pont. En el meu cas el que vaig trobar era l’accés a un dels llocs on es programaven els espectacles musicals del festival «Veranos de la Villa». Tot badant entre els assistents que hi arribaven em va saludar un conegut que treballava a una companyia de discos. Immediatament m’oferia una boníssima entrada. El recinte no estava ple i li havien fallat alguns dels seus convidats.

Hauré d’agrair-li per sempre la seva insistència en què no em perdés aquella oportunitat generada sobre la marxa, Burt Bacharach mai havia actuat a Madrid ni hi tornaria. Va morir dijous al vespre a Los Angeles als 94 anys. Sabia que era un dels grans compositors del pop, a vegades empeltat de jazz, instal·lat a un gènere que en diuen als Estats Units «easy listening», és a dir fàcil d’escoltar perquè té melodies que et queden gravades.

Amb la seva banda-orquestra i uns bons cantants estava fent una gira mundial. Ell estava al piano i de tant en tant cantava alguna de les cançons amb una veu justeta i esquerdada però ben gestionada. Tot l’espectacle consistia, una darrera l’altra, en les cançons que havia composat durant la seva carrera popularitzada per grans artistes o aparegudes a pel·lícules cèlebres i que, en aquell moment, jo ignorava que eren seves. Era un no parar de cançons sensacionals. Aquest home havia composat tants i tants èxits que podia estar sis hores sense parar i totes les coneixeríem.

Aclaparat pel que havia viscut aquella nit madrilenya i ja convertit per sempre en un seguidor fidelíssim de Bacharach vaig esperar al final de l’espectacle per agrair-li a qui m’havia convidat la seva recomanació. Em va dir que si volia podia anar a un sopar que li havien preparat al cantant al proper restaurant «Currito» amb un grup de gent, al bell mig de la Casa de Campo. L’havia fundat el cuiner basc Currito, un home molt popular sempre amb la seva boina i el protagonista d’unes gegantesques graelles al pati plenes de sensacionals mitjanes de bou. Jo llavors era assidu. També molts polítics. També el rei Joan Carles. Per cert, que pocs dies després de la seva abdicació, hi va anar a sopar amb un grup d’empresaris amics seus. Un d’ells em va narrar temps després el que solemnement els hi va dir l’emèrit quan fou preguntat pel seu estat d’ànim: «Yo solo soy un hombre enamorado». Lògicament de Corinna. Va perdre el cap i la corona.

Però tornem a Burt Bacharach. No devia estar més de 20 minuts amb nosaltres a «Currito» i no recordo veure’l menjar gairebé res, era molt simpàtic i estava molt moreno com si prengués el sol tot el dia. Algú li va expressar la seva emoció quan varen interpretar al final de l’espectacle «Raindrops Keep Falling on my head», potser la seva cançó més popular que apareix a la pel·lícula Dos hombres y un destino en una cèlebre escena romàntica de Paul Newman i Katharine Ross passejant en bicicleta. El que va contestar Burt Bacharach fou sorprenent dient-nos que aquella tarda els de la seva casa de discos li havien passat una cinta amb algunes adaptacions fetes a Espanya d’aquesta cançó i la que li havia agradat molt era la de Núria Feliu en català. Sé que li van explicar a la recordada intèrpret de Sants: «Gotes de pluja van caient/ però no us penséssiu pas…».