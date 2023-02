L’acció concertada, una eina al servei de les persones

Durant la darrera reunió que vam fer a l’Associació IURA d’Entitats per als Drets de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de les Comarques Gironines va sortir una inquietud comuna entre totes les entitats, el futur dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.

En els darrers 50 anys les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, que no fan negoci amb el servei que presten, que estan participades per usuaris i famílies i que treballen als territoris han atès les persones amb discapacitat intel·lectual amb vocació de servei públic.

Aquesta atenció ha estat fonamentada en els principis de solidaritat, atenció personalitzada i integral a les persones, respecte pels seus drets, foment de la seva autonomia personal i en la qualitat i continuïtat del servei, desenvolupant una metodologia d’atenció centrada en les persones, que ha esdevingut un model d’èxit àmpliament reconegut i replicat per altres sectors. En aquest sentit, l’administració pública té la garantia que les entitats treballem amb qualitat i sempre tenint en compte el benestar de les persones. Les entitats han demostrat fer una gestió eficient dels recursos públics essent capaços de seguir gestionant aquests serveis en moments de crisis.

En aquests moments, tenim una legislació que permet que qualsevol empresa o entitat amb ànim de lucre i que per tant farà negoci amb l’atenció a les persones es pot acreditar per prestar aquests serveis i que a la pràctica serveis que avui estan gestionats per entitats dels territoris i del tercer sector social deixin de gestionar-los. Aquest fet tindria un impacte directe en la qualitat del servei i per tant en les persones que atenem.

Tenint en compte que només un 1,32% dels serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual estan prestats des de la iniciativa mercantil i que la resta ho fa directament l’administració i les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre, pensem que per donar continuïtat a aquest model cal un marc estable per a la prestació de serveis socials de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual amb les entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre que ha de ser l’acció concertada.

Cal dir que tant la normativa europea com l’estatal ho permeten. De fet el 14 de juliol del 2022 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ratificava el fet que la normativa nacional pot excloure de l’acció concertada social a operadors econòmics amb ànim de lucre i prova d’això és que en diverses Comunitats Autònomes això està regulat d’aquesta manera.

Malauradament, malgrat que fa anys que es demana, a Catalunya no és així i per això no ens cansarem de demanar voluntat política perquè l’instrument d’acció concertada sigui «d’exclusivitat per les entitats d’iniciativa social sense afany de lucre que són les entitats del tercer sector social».

És urgent legislar perquè es pugui continuar amb el mateix model que hem tingut fins ara. Cal legislar per preservar la realitat que tenim i, sobretot, per garantir que tots els diners que rebem serveixin per atendre millor a les persones.

Tanmateix ens tranquil·litza que el Conseller de Drets Socials, l’Honorable Carles Campuzano ha manifestat la seva preferència pel model Balear d’acció concertada que exclou als operadors mercantils i dona exclusivitat a les entitats sense ànim de lucre. També valorem que fer una llei per regular el concert social sigui una prioritat del departament. Som coneixedors de la sensibilitat del conseller amb el tema i estem esperançats que durant aquesta legislatura quedi regulada l’acció concertada a Catalunya. L’encoratgem doncs en aquest camí i ens té al seu costat.

Per nosaltres és una prioritat i no defallirem a l’hora de demanar-ho perquè d’això en depèn que les persones estiguin ateses com es mereixen.