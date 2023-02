Una idea de l’actualitat, és el repte de guanyar en llibertat i el repte de reconciliar allò individual o allò col·lectiu. Se’ns mostra propera i ensenya que per pensar amb rigor cal entendre a la pràctica, estar al peu del canó i estar al cas dels avenços. Per crear una visió adequada del món, en la voluntat de; fer, transformar pensar de trobar solucions als reptes. Preparar un paper, és agafar també retoladors i llapis de colors. Seguidament realitzar el seguiment de l’activitat com un joc per aprendre a explorar, comprendre i divertir-te reservant un temps per poder fer l’activitat de forma tranquil·la. Escull un objectiu que tinguis pendent i escriu-lo en un paper. Pensa perquè és important aconseguir aquest objectiu a la teva vida, quins són els beneficis que t’aporta. Escriu la resposta, tenint en compte que l’objectiu depengui de tu. Plantejar-se els objectius que depenguin d’altres persones, és un procés més complex. T’has formulat voler evitar perdre o deixar de fer alguna cosa que vulguis aconseguir? Pensa en els objectius que et separen dels teus desitjos. Deixa que la teva imaginació aprengui per tornar a formar la imatge del teu objectiu. Perquè sigui més fàcil has pogut comprendre millor els teus objectius, tenint més clar els teus passos a seguir. És febrer, i de que ens disfressarem aquest any? Anirem a la rua de carnaval. Menjarem; la truita i la botifarra d’ou, tot fent l’enterrament de la sardina. El dimecres de cendra, els bunyols de vent de crema o del que siguin. És el més curt de l’any, només 28 dies són bons moments els que ens esperen.