Messi i Mbappé, ara què?

El club dels diners sense límit de Aatar, el dels futbolistes banyats en milions, el del trident de somni format per Messi, Mbappe i Neymar…El de la frase «cal guanyar la Champions com sigui» i acaba en fracàs any rere any. A París no acaben d’assabentar-se’n: l’èxit no s’aconsegueix ajuntant a un munt d’estrelles en un vestuari. Això són els Harlem Globetrotters, perfectes per a donar exhibicions, però no per guanyar campionats. És la naturalesa humana. Pensar que aquests futbolistes, idolatrats allà per on trepitgen, penjaran el seu ego a la porta del vestuari i posar l’equip per damunt els seus interessos és una quimera. I es demostra projecte rere projecte. El dissabte, després d’una altra derrota, el vestidor del París Saint-Germain va esclatar pels aires, amb Neymar Júnior al capdavant enfrontat a crits amb Luis Campos, el màxim responsable esportiu del club francès. Un polvorí en tota regla. Fa olor de podrit. I ara què? Què hi pinta un entrenador en aquest vestidor? Potser pot deixar en la banqueta a Neymar si veu que entrena malament o és conflictiu? Qui li discuteix alguna cosa a Mbappé quan l’amo del PSG li ha donat les claus del club perquè no marxi? Potser algú gosarà enfadar a Messi quan li estàs suplicant que renovi? La resposta a totes les preguntes la coneixem de sobres. Si guanya el PSG l’èxit és dels futbolistes i si perd el culpable és el tècnic. El dia que parli Mauricio Pochettino…

Caldrà estar molt atents al futur dels tres si s’escapa la Champions. Neymar, ja de tornada, pot ser el primer de sortir. El seu talent no té discussió, però els millors anys de la seva carrera ja han passat i no ha estat la súper estrella que s’esperava. Mbappé és un altre cantar. Erigit com a estendard de la República francesa, sembla atrapat en una gàbia d’or. «Aquest Mbappé no és el meu Mbappé», va confessar Florentino Pérez al Chiringuito després de l’espantada del francès. Imagino que, a hores d’ara i veient que s’aproxima un altre fracàs, estarà més penedit que mai. Veurem què passa en el futur… I Messi? Encara no ha renovat, malgrat la insistència de !atar, la qual cosa deixa una escletxa oberta al somni que tenim tots els culers: veure’l de nou de blaugrana. Lamentablement, amb Laporta, és impossible que passi. Xiulets i aplaudiments El Reial Madrid suma i segueix. Final internacional que juga, final que gana. Això és així des dels temps de la Quinta del Buitre, i ja ha plogut. Només s’explica des del gen guanyador d’un club que mai es conforma. L’exigència té recompensa. El València necessita un especialista. Tres partits i tres derrotes amb Voro, en altre temps salvador, ara enfonsat amb la resta de l’equip. Urgeix fitxar un entrenador adobat en batalles per no baixar, que tregui rendiment immediat i eviti la catàstrofe del descens a Segona Divisió. Fitxatges que, a la fi, funcionen. Monchi va fallar amb estrèpit a l’estiu, ho va reconèixer i va actuar en el mercat hivernal. Bryan Gil i Pape Gueye, dos de les incorporacions, estan funcionant al Sevilla. El descens s’allunya, però la pau social, no. Tornarà Del Nido? La importància d’un gran porter. Amb deu jugadors i davant un ambiciós Celta de Vigo, Oblak va sostenir l’Atlètic de Madrid en els pitjors moments en Balaídos. El porter eslovè és, sens cap mena de dubte, un dels grans de la història del conjunt matalasser.