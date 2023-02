Al Museu d’Art de Girona es pot visitar l’exposició temporal «Feresa de silenci. Les artistes a la revista Feminal, 1907-1917», fins Al 26 de febrer.

El punt de partida de l’exposició és la publicació mensual de la revista Feminal que va ser la primera feta per dones a Catalunya. Gràcies a les referències a dones artistes ara és una font d’informació important per tal de conèixer i saber sobre l’art fet per dones en aquells anys.

A l’exposició es poden veure obres de diverses artistes, entre les quals Lola Anglada, Lluïsa Vidal, Pepita Teixidor, Laura Albéniz, Francisca Rius i Sanuy, Aurora Folquer o Pilar Montaner.