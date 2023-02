Per justificar el retràs en la tramitació d’una llei per millorar l’atenció a les persones sense llar a Catalunya, Assumpció Laïlla ,diputada de Junts, va demanar paciència a les entitats que ajuden a les persones sense llar, perquè «els ritmes del Parlament són lents». En aquest tema , no tenim pressa. Tampoc tenia pressa el diputat Eduard Pujol el novembre del 2018 quan considerava que la vaga dels metges d’atenció primària davant el deteriorament assistència no era un tema prioritari. Fa unes setmanes Gala Pin , exregidora i exactivista pel dret a l’habitatge justificava la tardança en l’oferta d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona amb un «ja coneixem com són els ritmes de l’administració». Podríem continuar posant exemples de temes menors, en opinió d’alguns dels nostres responsables polítics, però de gran incidència en la vida de molts ciutadans i que depenen de les institucions més properes i teòricament més accessibles i sensibles pels quals la lentitud en abordar-los no és un problema. La pressa que tenim quan ens posem fites llunyanes o utòpiques i en gran mesura no depenen de nosaltres en aquets casos no existeix. Seguim.