El mar ens torna tot allò que no vol. Ara que hem viscut una forta llevantada, esgarrifa veure les platges plenes de plàstics de diferents mides i colors, des de taps d’ampolles a fils de niló o milers de llaunes, etc. També hi veus altres objectes increïbles com una moto, una roda, neumàtics, ampolles de vidre, etc. etc. Em pregunto quin tipus de persona llença al mar aquestes andròmines! Tan inconscients són? Ara que vivim un canvi brutal del temps, sembla impossible que hi hagi humans que no ho tinguin present. Si, ja sé que si els governs prohibissin alguns d’aquests materials, segurament la contaminació no seria tan terrible, però insisteixo que em sembla inversemblant aquesta inconsciència d’algunes persones. No puc imaginar què pensen... si és que pensen! Mentrestant, la natura cada dia està més ferida i li costa més de recuperar-se. Volem això?