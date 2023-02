Necrològiques del 15 de Febrer de 2023

En la mort d’Antònia Roura

Sí, la meva germana, una mestra de tota la vida, mestres d’una generació sacrificada, les que ara havien superat els 90 anys llargs com ella, eren les que anaven de poble en poble, amb els mitjans que podien. I en el seu cas, amb el sacrifici afegit de quedar-se vídua amb un fill de dos anys, en Ramon. Hagué de resseguir tants pobles com Pont de Molins, Figueres, Hostalric, Massanes Riudellots, i finalment les Dominiques a Girona, on troba una certa pau. Honor a aquesta generació de mestres

Però en l’Antònia hi ha molts més valors afegits a la seva vida, la dificultat des de pagès, acabar la carrera de magisteri a l’any 1952, que en la mort de la meva mare a la casa no quedava cap dona, i érem una colla de germans, però va acabar l’any que li faltava, amb la generositat de mossèn Vidal del Collell.

Per a mi s’ha mort molt més que una germana. El seu marit Ramon Turon em va decidir a iniciar-me com a pintor. Jo i la meva germana Rosa vàrem tenir la mare que vàrem perdre als 8 i 6 anys, ella sempre ens duia coses desitjades per tota mainada, com tebeos, caramels i la roba de petits, mai ens van faltar res d’això. Ella per mi al llarg de la meva vida va ésser el pilar principal, participava arreu dels meus èxits professionals, amb la complaença de la Paquita, i que per a mi, quan jo assolia un d’aquests èxits, amb l’Antònia és com si tingués el mirall de la mare verdadera, era el pont espiritual que em comunicava amb ella, mes ara em sento perdut, se m’ha trencat el meu mirall.

En la vida, dins la dissort, he tingut la sort de tenir tres mares: la meva, la Teresa; la Maria de can Vehí, a Sant Miquel de Campmajor, que en aquells 8 anys, jo orfe de mare, em va cuidar com un més dels seus fills i filles; i amb la meva germana Antònia he tingut una mare per tota la vida. Però tinc una maledicció cap al mes de febrer, que les tres mares se m’han mort el mateix mes. La Teresa el dia 24, la Maria el 21 i l’Antònia el 14. Al cel siguin totes tres.

Lluís Roura

L’Escala

ALBONS

JOAN BALATEU SALA

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Anna Maria Massanet Gasull. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia d’Albons.

BEGUR

ISABEL NAVARRO GALIANO

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Sebastián García Guijarro. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

BLANES

MANOLI ADORNA MONTES

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Francisco Javier Guerrero Sánchez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Blanes.

FIGUERES

JAUME VERGÉS ROCA

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Puigdevall Buxeda i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FRANCISCO LADRON DE GUEVARA SILVA

Ha mort als 66 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.

GIRONA

SEBASTIÀ ÀNGEL FERRER NARANJO

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosa Maria Juandó Casals. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 d ela tarda, al tanatori Mémora de Girona.

AURORA VARGAS EXPÓSITO

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Bonifacio Manzaneda Zorrilla. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ANTÒNIA ROURA TEIXIDOR

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramon Turon Pratsevall. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

JAFRE

ANNA POCH COSTA

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Bonany Terrats. Residia a Jafre. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Jafre.

LLAGOSTERA

JOSEP BOADELLA ALSINA

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Rosa Castelló Virgili. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

LLORET DE MAR

DANNY ROY

Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Mercedes Madula Sardá i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

JOSEP AULINA FERRAN

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Rubió Soler i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Roc d’Olot.

ROSES

PEPI PAYRET PAIRET

Ha mort als 64 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Roses.

VILAVENUT

JUAN PALOMERAS COSTA

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Glòria Sabatè Casadellà. Residia a Vilavenut, Fontcoberta. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Vilavenut, Fontcoberta.

VILOBÍ D’ONYAR

MERCÈ TEIXIDOR FERRER

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Felip Mató Pérez. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.