Aquest matí, per resoldre un assumpte he hagut d’anar a l’Ajuntament a Atenció Ciutadana. M’ha semblat un menyspreu als usuaris, que el lloc d’espera del torn sigui en una porxada.

Crec que diu molt poc, de qui pensi, que una sala d’espera pot ubicar-se quasi a la intempèrie.

Que jo sàpiga, tots tenim dret a ser tractats correctament, i m’ha semblat indigne, per part de qui recapta els nostres impostos (pot-ser és que soc exigent), que tinguin com a sala d’espera un lloc on fa la temperatura del carrer, encara que hi posin dues estufes de columna.

Crec que es podria habilitar algun lloc més adient per a tots els qui necessiten aquest servei.

Per altra banda, no vull obviar el bon tracte que m’ha dispensat la funcionària que m’ha atès (taula 4) a qui he fet saber la meva opinió respecte a l’estupenda «Sala d’espera de torn».