Si voleu gaudir d’una molt molt excel·lent i gustosa pasta italiana us aconsello el restaurant La Piccola, a tocar del Parc Migdia. Els plats italians que preparen són de «xuca i remulla». Són la suprema perfecció gastronòmica. Al capdavant dels fogons hi trobem el matrimoni menorquí Ferran i Maria Teresa, que em tenen el cor i el paladar robats. Per la seva vàlua, talent i professionalitat. Entre les pastes al pesto, alfàbrega i parmesà, els raviolo al fungi, les albergínies a la parmesana, lasanya a la bolonyesa, ningú pot discutir la seva qualitat: I és que són un mar de sensacions! La Piccola és una autèntica trattoria a Girona. La carta és profundament fidel i representativa de la cuina italiana. Entrar en aquest restaurant-pizzeria és traslladar-se, per art de màgia, a Florència, atès que els seus plats són idèntics als que hi ha a la capital de la Toscana. Entrar a la Piccola, és gaudir de tot el sabor de la pasta italiana! Imprescindible per la seva suprema perfecció.