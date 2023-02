Aquests dies s’ha opinat molt sobre el buit dels Goya a Alcarràs, que va ser l’única de les pel·lícules favorites que va marxar de la gala sense cap tipus de premi. A mesura que avançava la cerimònia ja es veia que les coses anaven maldades, fins al punt que moltes veus ja apuntaven al desastre molt abans que es materialitzés. Per descomptat que moltes de les reaccions van ser apocalíptiques, amb gent estirant-se els cabells i atribuint-ho a teories de la conspiració basades en la catalanitat de la pel·lícula i uns suposats moviments per castigar-la per la seva absència als Oscars. El primer que s’ha de dir és que, efectivament, que marxés sense res és injust, perquè es tracta d’una gran pel·lícula i al final ha estat cabdal en la bona salut internacional del cinema espanyol de l’any passat. Hi ha unes quantes categories en què podria haver rebut un guardó sense problemes. Però que sigui injust no ho fa estrany, ni previsible. A totes les gales de premis passa que, per trajectòria, hi ha títols que semblen indispensables al palmarès, però per una sèrie de circumstàncies queden fora del reconeixement final. Per més que hi hagi qui s’entesta a veure-hi conspiracions siderals, el motiu és tristament més senzill: la tirania del calendari. Alcarràs es va estrenar durant la primera meitat de 2022 i, malgrat que ha triomfat arreu del món, ha arribat a la darrera de les estacions molt desgastada. Dit d’una altra manera, és probable que si els papers estiguessin intercanviats (és a dir, que As bestas s’hagués estrenat a principis de 2022 i Alcarràs durant els darrers mesos) la pel·lícula de Carla Simón hauria guanyat uns quants premis i aleshores es parlaria d’injustícia per al film de Rodrigo Sorogoyen. Per comprovar fins a quin punt aquesta teoria funciona només s’han de mirar els Oscars i la seva tendència a premiar tot allò que s’ha estrenat a partir de l’octubre, com si els mesos previs no fossin susceptibles de consideració. Una altra raó, potser més secundària però també factible, és que els acadèmics poden haver cregut que Alcarràs ja ha tingut totes les recompenses imaginables i que la veritable relliscada era no premiar Sorogoyen, el gran triomfador de la tardor cinematogràfica. Es pot estar d’acord que el buit a Alcarràs és poc raonable, però no és menys veritat que As bestas és una pel·lícula descomunal que s’ajusta, en fons i forma, als diagnòstics actuals del món. I convé oblidar que, com el de Simón, és un film atrevit, punyent i que s’allunya de tota convenció.