Més de 240.000 infants catalans, un 17,2%, viuen en llars que no poden mantenir la temperatura a un nivell adequat. És el que constata l'informe Pobresa energètica en famílies amb fills i filles a càrrec donat a conèixer per Save the Children fa uns dies i que subratlla com el fred es tradueix en malalties respiratòries però també estrès emocional i un pitjor rendiment escolar.

L'informe ens recorda que l'augment de la pobresa energètica és una de les conseqüències de la crisi econòmica i social que s'ha derivat de la pandèmia però també de la guerra a Ucraïna i se suma a molts altres informes que constaten l'emergència social que travessem. Les entitats del tercer sector no paren de recordar-nos que les famílies, sobretot les més vulnerables, tenen grans dificultats per fer front a l'augment del preu dels aliments i del cost de la vida, ens diuen que cal un escut social i que és responsabilitat de les forces polítiques donar resposta.

En aquest context, l'aprovació d'uns nous pressupostos a Catalunya no només representa una necessitat sinó també una obligació per atendre la ciutadania en un moment en què Catalunya no es pot permetre prolongar la paràlisi institucional que s'arrossega per massa temps.

L'acord a què han arribat ERC i el PSC per a l'aprovació d'uns comptes nous es tradueix en uns pressupostos expansionistes de 41.025 milions d'euros en què s'incorporaran 3.098 milions d'euros extra provinents de l'augment del sostre de despesa no financera. Permetran, entre altres coses, invertir en salut, educació i serveis socials després d'una dècada de retallades i desinversió. El nostre sistema públic de salut comptarà amb 1.284 milions d'euros més que serviran per reforçar l'atenció primària i reduir les llistes d'espera, però també les de dependència. El sistema educatiu es reforçarà amb 6.826 milions d'euros, l'augment més gran en 15 anys, que es traduirà en un reforç de les primeres etapes educatives, claus per combatre l'abandonament escolar però també la pobresa infantil. S'han reservat partides per combatre la segregació escolar, un altre dels grans reptes pendents, i fer el sistema més inclusiu.

Els nous pressupostos permetran, a més, augmentar els beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania i la suma que reben gràcies a l'actualització del barem que regula la quantia d'aquestes ajudes i l'accés a les mateixes que portava congelat des del 2010. Cal no oblidar que actualment només 173.886 persones es beneficien de la RGC, tot i que s'estima que dos milions es troben en situació de pobresa i 691.000 en pobresa severa.

Catalunya necessita uns comptes nous per afrontar aquestes situacions però també per posar-se en marxa, per desplegar polítiques que generin prosperitat i protecció, que redistribueixin i afavoreixin la igualtat d'oportunitats.

A La Justicia como equidad, John Rawls aprofundeix sobre els fonaments ètics de l'estat de benestar i la necessitat de conciliar els dos principis de la justícia: la llibertat i la igualtat. Ens recorda que aquests han de ser els eixos dels drets fonamentals a les societats contemporànies però constata com aquestes mateixes societats tendeixen a donar un valor gairebé absolut a la llibertat però no accepten amb el mateix entusiasme que la igualtat és una condició prèvia per a la llibertat. Perquè mentre tinguem persones sense cobrir les necessitats, infants que no progressen educativament perquè no tenen accés a unes condicions de vida digna, difícilment podrem parlar d'equitat.

Aquests pressupostos no seran suficients per cobrir totes les necessitats ni per revertir els efectes de les retallades que s'acumulen durant més d'una dècada, però són un primer pas i una obligació de les forces polítiques que han de ser capaces de fer política útil i posar el bé comú per sobre en un moment en què protegir les persones és més urgent que mai.