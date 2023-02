Un sofà al contenidor

Sovint hi ha sofàs, lavabos, neveres o mobles al costat dels contenidors. A Blanes, Figueres, Olot, Salt o Girona. Sovint, quan es diu que una ciutat està bruta, no es fa referència a una plaça o carrer amb brutícia per terra sinó perquè a l’entorn dels contenidors hi ha bosses de deixalles i residus voluminosos com els esmentats, que dificulten fins i tot el pas per la vorera. Fa uns dies vaig haver de desfer-me d’una butaca de sofà.

Vaig trucar a la deixalleria de Girona i em van informar que el sistema per fer-ho és deixar-la al costat dels contenidors que tingui més a prop a partir de les vuit del vespre, indicant-los quin són exactament, i que ells l’endemà la passen a recollir. Em va semblar estrany i vaig preguntar a l’Ajuntament. I sí. S’ha de deixar-lo allà moltes hores. De nit. Vaig quedar amb el meu pare per transportar-la. A les onze de la nit. Em sentia com un incívic pensant què diria algun veí si ens veia per l’escala, pel balcó o algú es trobava la butaca al costat del contenidor, en un lloc on la vorera no arriba a mig metre i no hi ha altra opció que deixar-la entre els contenidors i un cotxe. No vull ni pensar què hauria passat si algun brètol hagués decidit encendre el contenidor. Jo ho estava fent bé. Hi ha tanta gent que ho fa malament, que els que ho fan bé sembla que ho fan malament.