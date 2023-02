Ara que tothom que és mínimament algú a Catalunya ha vist les imatges de la sala Apolo que manifestament contradiuen l’acusació d’agressió sexual contra Saül Gordillo, em pregunto com pot ser que els diaris no hagin dedicat les seves portades i els seus editorials a assenyalar l’escàndol. Em pregunto com poden viure tranquils els periodistes i els directors de diaris de Catalunya sabent que amb tota impunitat es cometen aquests atacs a persones innocents i em pregunto també què els fa pensar que ells no en podrien ser víctima aquesta mateixa nit. Em pregunto quin espai no haurien tingut, i quin ressò, aquestes imatges, si demostressin la tesi contrària, ni quins encesos comentaris de rebuig no haurien generat a les xarxes socials.

Em pregunto, ben igualment, de què tenen por, i per què, els periodistes que les han vistes i per què no n’han dit res o n’han dit tan poca cosa, i amb la veu tan baixa i molt baixa. Em pregunto on queda la valentia que tan de moda està reconèixer als antifranquistes, que d’altra banda van fracassar sempre en el seu propòsit i sovint defensaven idees més totalitàries que el mateix règim. Em pregunto quin grau de protecció esperem de la civilització, si quan la civilització és atacada, i nosaltres ho constatem, i nosaltres ho veiem amb els nostres propis ulls, no som capaços de defensar-la, perquè tenim por del què diran, i de la reacció que pugui tenir la correcció política imperant. Em pregunto en quin món creiem que vivim i en quines condicions volem viure-hi.

Em pregunto si és que hem arribat a la conclusió que la llibertat ja no val la pena, que la dignitat ja no val la pena, que ser persones que s’alcen contra la manifesta injustícia ja no em surt a compte, o ja no és l’al·licient de les nostres vides. Em pregunto si viure en aquesta rendició ens fa feliços, i em pregunto, fins i tot, si ser feliços continua sent l’objectiu de les nostres vides. M’ho pregunto perquè cada vegada que tenim un escàndol, cada vegada que assistim a la destrossa de la vida d’una persona que no ha fet res, i que no mereix el linxament a què està sent sotmès, veig a menys valents disposats a donar la cara i a pagar el preu per dir que allò no està bé.

Em pregunto si ja no ens fa il·lusió allargar els dits per tocar la cara de Déu. Em pregunto si hem perdut la humanitat, la tensió transcendent. Em pregunto si hem perdut dins nostre el ressò de la missió, la idea que viure consisteix a esborrar les petjades del pecat original. Em pregunto si ja en tenim prou de ser Homes, de ser fills de Déu, de defensar la veritat i el bé pel simple fet de defensar la veritat i el bé i perquè això ens constitueix com a persones, amb sentit moral, i ens diferencia de les bèsties. Em pregunto si ja no tenim res més de bonic a oferir als altres, em pregunto si ja no volem crear res bonic al nostre voltant per ser capaços d’oferir-ho a les persones que estimem i als que ens han de succeir.

Quan veig la passivitat, el conformisme, i la por amb què es tracten assumptes tan escandalosos com el de l’exdirector de Catalunya Ràdio em sembla que visc en un país rendit, humiliat, que ha perdut el coratge, que ha perdut l’esperança, que ha perdut el tremp de la llibertat. Quan veig la indiferència que el dolor aliè provoca, quan veig la brutalitat amb què assumim que es destrueixi l’honorabilitat i la vida familiar d’una persona perfectament innocent, em sembla que tenim molts més problemes que l’encaix en un Estat o una determinada situació econòmica. Problemes previs, molt més essencials, i que indiquen una aclaparadora corrupció de les nostres ànimes.

Em pregunto si el fàstic que ens colga i ens humilia ens farà reaccionar o si ja no hi som a temps. Em pregunto si aquest és el llegat que volem deixar, i que això sigui el que es digui de nosaltres quan s’estudia la nostra època. Em pregunto si no tenim, si hem perdut ja del tot el sentit de l’honor. L’honor que es basa en la força i en la llum amb què som capaços de jugar-nos el que som perquè els altres no siguin arrasats per la mentida. Persones molt valeroses van perdre llurs vides en el passat perquè nosaltres poguéssim tenir les nostres. Persones que avui estudiem als llibres d’història i són els nostres herois.

Em pregunto en què creus que consisteix viure si no és a ser un heroi, si no és a creure que és fonamental que els nens que han de venir puguin llegir els llibres del futur que va haver-hi algú com tu que va ser capaç de defensar coses més importants que ell mateix, i que aquesta va ser la seva victòria encara que la seva veritat no es reconegués fins passats molts anys o potser segles.

Som lluny, molt lluny, al final d’un temps que es desespera. Hi ha un home penjat de cap per avall. Podria ser el nostre pare. Podria ser el nostre fill. Podríem fer veure que no el veiem i podríem abandonar les nostres famílies i fugir de sexe fins al final de la Terra. Em pregunto si ja no guardem record del Cel. Hi ha una resposta que ens busca per tot arreu. Em pregunto si ens hem oblidat de llaurar la Terra i de sembrar prodigis, i de ser escala per remuntar tots els abismes.