Expectatives econòmiques

En la primera classe d’economia d’aquest semestre, vaig preguntar als alumnes en quin moment del cicle econòmic ens trobem, i la resposta d’una de les alumnes va ser que ens estem apropant a la recessió. I malgrat que els economistes, com ja he manifestat en reiterades ocasions, no tenim la capacitat d’anticipar el futur, sí que tenim la capacitat de realitzar anàlisis sobre l’evolució recent, i anticipar la tendència de les principals variables econòmiques. A més, a la facultat d’economia de les universitats expliquen quines són les eines que ens permeten realitzar l’anàlisi, així com les principals teories econòmiques que sustenten aquests raonaments, que ens atrevim a dir com a racionals.

Ara bé, de la teoria a la realitat ja sabem que hi ha un ampli ventall d’alternatives, i alhora moltes vegades la realitat empírica contradiu la relació teòrica de les variables. Per tant, una part de la nostra tasca o contribució a la societat és poder explicar l’evolució real de les variables econòmiques per poder contrastar la percepció dels diferents agents. Així, des de mitjans de l’any passat, la percepció d’empreses i famílies, i en menor mesura de l’administració pública, era que hi hauria un alentiment sever de l’activitat econòmica, que ens provocaria una recessió econòmica important. La realitat ha estat que el PIB s’ha desaccelerat de manera rellevant, amb creixements molt modestos la darrera part de l’any 2022, registrant caigudes relativament importants en el consum privat i especialment rellevants en la inversió durant tot el segon semestre de 2022. La contribució de la demanda exterior va ser relativament positiva, per una caiguda més acusada de les importacions respecte a les exportacions, que malgrat també registrar caigudes en el darrer trimestre de l’any, aquesta va ser de menor rellevància. En còmput anual, la lectura de l’evolució de l’economia és molt més favorable, amb un increment del PIB i de l’ocupació, de l’entorn del 5,5% interanual. Alhora que l’evolució de la taxa d’atur manté una lleugera tendència a l’alça, però molt modesta, i es manté en nivells relativament baixos. A més, les previsions econòmiques per al 2023 són relativament favorables, ja que segons el panell de previsions de Funcas, en el pitjor dels escenaris l’economia espanyola creixerà de l’entorn de l’1% i les més optimistes anticipen creixement superiors al 2%. Amb una dinàmica relativament similar del consum privat i una volatilitat més elevada de la inversió. Mentre que es continuarà creant ocupació però a taxes de creixement més modestes i l’atur mantindrà una tendència de modest increment. En suma, les expectatives anticipen una relativa estabilitat sense grans fluctuacions de la tendència econòmica descrita en la segona part de l’any 2022. Des del punt de vista de les famílies, aquesta relativa estabilitat de les variables econòmiques s’allunya de la gestió diària de les economies personals, ja que la variable econòmica que més preocupa és la inflació, i l’expectativa és que es mantingui en nivells relativament elevats de l’entorn del 5% el 2023 i el 2024, malgrat els esforços del BCE en contenir-la. Després d’una primera valoració de les dades econòmiques, la meva principal conclusió és que ens trobem en una crisi de preus que provoca una reducció de la renda disponible de les famílies, i per tant un empobriment en la seva capacitat de compra, però aquesta caiguda real de la renda no es trasllada a les principals variables macroeconòmiques, que analitzem en termes reals i que anticipen una estabilitat de la producció (del PIB), i conservació de l’ocupació. El que dit d’una altra manera, ens diu que mantenim el nivell nominal d’ingressos, però estem perdent poder adquisitiu, i per tant els efectes de la crisi s’estan ajustant en termes de salari real i no en termes de correcció de l’ocupació, el que ens genera una certa sensació de crisi que no s’acaba de traslladar a les variables reals d’anàlisi econòmica.