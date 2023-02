Indians, «americanos» i «negreros

Afirmar que Blanes, Lloret i Tossa tenen unes quantes coses en comú no significa en cap cas descobrir la sopa d´all. La més evident de les que comparteixen els tres municipis selvatans és la de configurar el trio de municipis costaners de la nostra comarca. Per això, jo el primer, sovint els englobem sota la denominació de La Selva Marítima.

A banda de la seva vocació turística, una de les coincidències que compateixen les tres emblemàtiques viles de la Costa Brava Sud és la de formar part de la Xarxa de Municipis Indians de Catalunya. Això els permet promocionar, juntament amb altres onze pobles i ciutats catalanes, el seu patrimoni indià (documental, museístic, arquitectònic...) fruit del llegat d’aquells «fills il·lustres» del municipi que desprès de tornar d’Amèrica van exercir algun tipus de mecenatge i/o activitat filantròpica a les seves viles natals.

A Blanes, la Ruta dels «Americanos» us portaria des de l’antic hospital, passant per les Caves Monferrant i altres llocs, fins l’Ermita del Vilar.

A Tossa, el desenvolupament de l´Eixample de la Vila, n’és un clar exponent. Segons expliquen les cròniques, un tal Abraham Canals seria l’altra cara de la moneda dels que varen aconseguir fer fortuna, en passar a la història com «el tossenc que va perdre la maleta a l’Estret».

Lloret és potser de tots tres municipis el que compta amb una Ruta d’«Americanos» més significativa. Allà, alguna de les visites guiades que s’hi fan us portaria des del Museu del Mar, passant per l’Ajuntament, per l’Església de Sant Romà i per can Font, fins alguns dels magnífics panteons modernistes del Cementiri.

Veïns i visitants gaudim de tot aquest llegat, sovint, sense haver reflexionat mai sobre alguns controvertits aspectes del seu origen. Des de fa poques setmanes, quan es va estrenar l´obra de teatre Amèrica (Sala Villaroel, Barcelona) escrita per Sergi Pompermayer, dirigida magníficament per Julio Manrique i interpretada també magníficament per un gran equip actoral (Joan Carreras, Mireia Aixalà,...) alguns, com jo mateix, ja no podrem seguir visualitzant el llegat dels indians com sempre.

Amèrica ens submergeix en els conflictes que acaben ensorrant el fràgil equilibri d’una família (els hereus d’uns «americanos») quina fortuna inicial es forjà en l’esclavisme. Una família on els avantpassat varen ser abans que indians «negreros». Explica tot això, i molt bé, el professor de la Universitat Pompeu Fabra, Martín Rodrigo i Alaharilla en el un treball paradoxalment titulat Defendiendo la esclavitud en las Antillas: «molts indians van fer les seves fortunes amb el tràfec d’esclaus. A Cuba primer van esclavitzar els indígenes, fins que un decret ho prohibí. Desprès es consolidà un triangle pervers. Els vaixells sortien dels ports de la península carregats de matèries primeres que en arribar a l’Àfrica eren intercanviades per esclaus. Aquests eren transportats fins a les Antilles on eren venuts als diferents «propietaris» de plantacions i explotacions agrícoles.