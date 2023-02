Ventures i desventures d'un suec a Blanes (el mes de febrer)

Li diré August en honor al gran Strinberg. Algú proper me’l va presentar fa pocs dies. Des de fa cinc anys hiverna a la Costa Brava Sud. A la seva Suècia natal els hiverns són llargs i foscos (poques hores d’insolació) i a ell i a la seva dona, tot i les tongades de fred que puguin enxampar durant el mes d’estada a casa nostra, el clima els sembla una meravella.

L´August és metge jubilat, com jo. Ha desenvolupat la seva carrera entre quiròfans d’hospitals i classes a la universitat. Decididament, un nivell molt diferent al meu. Malgrat tot, ara al cap dels anys, la seva situació és semblant a la que viuen molts professionals del nostre país quan arriben als 65-70 anys: l’han obligat a plegar. No sé com estan les coses a Suècia. Aquí, els gestors de la sanitat pública, tot i la coneguda mancança de metges no miren prim a l’hora d’enviar-los a la llar de jubilats: un bon grapat cada any, amb coneixements, solvència i experiència. Els metges joves, inexperts, sovint desconnectats del territori i amb contractes precaris, surten més barats.

L’August i la seva dona aquests darrers anys han escollit Blanes per passar-hi cinc setmanes al pic de l’hivern. Ell passeja ( i es banya!) i ella l’acompanya i pinta. Pinta postals «a l’aquarel·la» que envia a amics i familiars. Sense proposar-se ho es converteix en ambaixadora dels paisatges marítims blanencs que a l’hivern reposen de les gentades estiuenques: Cala Bona , el Convent , s´Abanell, Punta de Santa Anna... A la dona de l’August el dilluns després d’arribar li van robar la bossa de mà al Passeig de Mar. No sabia l’afició que tenen els pispes pel tradicional i concorregut mercat setmanal blanenc. Pocs diners, però molts maldecaps en quedar-se sense documents ni targes.

L’August va preguntar-me fa pocs dies si al teatre de Blanes hi feien espectacles, donat que, d’una banda, la desoladora imatge de la persiana metàl·lica que tanca la porta de l’exbar del teatre i de l’altra, l’absència de cartells anunciadors a la vitrina exterior del local li van fer pensar que també estava hivernant, com ells. La publicitat i la divulgació no és pas el punt fort del Teatre de Blanes li vaig explicar. En canvi a Lloret, una munió de banderoles anuncien, ja a les avingudes principals, la variada i notable oferta del Teatre Municipal. En qüestió de pocs dies els nombrosos blanencs que ens hi apropem hem pogut veure un magnífic Diablo Cojueloi l´extraordinari Travy, mentre aquí ens hem hagut de conformar amb l’humor de costellada d'Un tal Shakespeare. Tot això, em sembla que no ho va entendre massa.

L’August em va comentar, encara, un parell de coses més. Arrel del robatori es va acostar a la Biblioteca Comarcal per imprimir la informació d’un document que necessitava. El va sorprendre que la impressora no funcionés. Home! vaig exclamar : «és que a Suècia no s’espatllen mai les impressores?». Li vaig amagar però, que quinze dies abans ja estava espatllada; no fos que ens agafés malvolença.

La darrera observació de l’August va ser sobre l’augment de gent que passeja gossos pel carrer i de retruc dels seus excrements (dels gossos) a carrers, passejos, voreres, places... Són només un tant per cent petit d’amos (?) els qui no recullen, li vaig explicar. A Suècia també passa , però molt menys que aquí, va dir.

Finalment, l’August em va manifestar la voluntat de tornar l’any que ve i que, malgrat tot, preferia fer estada Blanes abans que Lloret ( ho va fer el primer any ). Li vaig confessar que, malgrat tot, jo també ho prefereixo.