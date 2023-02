La dictadura dels algoritmes

Recorden els primers ordinadors? Anaves a un lloc on en tenien un i et deien «ho diu l’ordinador» com si fos un oracle. Ara això passa amb els algoritmes, s’utilitzen per trobar-te parella compatible, per repartir la feina a les economies de plataforma, per decidir ajuts socials o quina carrera podràs estudiar, etc. Però en molts casos es presenten els algoritmes com cosa incontestable, «ho diu l’algoritme» com si sempre encertés.

Un algorisme pot definir-se com un conjunt ordenat i finit d’operacions o regles que permeten trobar la solució a un problema. Actualment els algorismes s’implementen mitjançant programes informàtics. També hi ha sistemes de decisió automàtica que utilitzen dades i algorismes per optimitzar la presa de decisions. Exemples d’algorismes simples són les calculadores. Exemples de sistemes de decisió són els que es fan servir per decidir si et donen un crèdit, un ajut o un lloc de treball.

Per poder parlar dels algorismes primer els voldria comentar que a l’escola ens enganyen quan suggereixen que els problemes sempre tenen solució i que aquesta és única. De fet la majoria dels problemes que tenen solució no són de solució única. Pensin en els sudokus i suposin que en el quadre de 9x9 s’hi distribueixen 15 dígits (per exemple 1, 3, 5, 7, 4, 9, 2, 5, 3, 7, 8, 5, 6, 3, 1) per un mètode d’atzar. Doncs bé, hi ha més casos que tenen solucions múltiples que casos de solucions úniques i hi ha un munt de casos que no tenen solució (per exemple si l’atzar posa dos dígits iguals en una mateixa fila o columna). Els casos que exhibeixen els diaris són casos excepcionals, normalment de solució única. Els algoritmes funcionen bé quan es tracta de problemes de solució única, si existeix un algoritme aquest dona la solució sense problemes com passa per exemple amb les calculadores que donen la solució d’operacions aritmètiques però en els casos de solucions múltiples tenen molts problemes. Posaré només uns exemples.

Virginia Eubanks a L’automatització de la desigualtat adverteix sobre la pretesa asèpsia dels algorismes. Explica, entre molts altres exemples, com l’administració decideix a qui oferir un habitatge entre els milers de persones que viuen al carrer a Los Angeles. Diu que usa un algorisme i que no té res d’objectiu però això sí, permet assignar habitatges sense haver de parlar amb els milers de persones que viuen al carrer i poder dir-los als que no els ha tocat la loteria que «ho diu l’algorisme». Un ja s’imagina que depèn de moltes variables i l’algoritme decideix quines tenir en compte i quines no. Posa molts exemples, entre els quals hi ha algorismes que concedeixen ajuts de tot tipus o decideixen a qui donar una feina o un crèdit. A Espanya l’Ingrés mínim vital s’està donant a menys de la meitat dels que hi tindrien dret. Aquí, però, les raons van més enllà del tema dels algoritmes.

Un dels grans problemes dels algorismes és el biaix que tenen degut a qui els construeix. Recentment s’han fet múltiples estudis que demostren que els que construeixen els algoritmes són els que decideixen moltes coses i responsables de que els algorismes tinguin biaixos culturals ben especificats. Per posar només un exemple simple. Pensin en un algoritme per trobar parella (problema de múltiples solucions). Si els autors són contraris a les parelles interracials segur que l’algoritme no proposarà una parella negra-blanc encara que per tota la resta de factors les dues persones siguin compatibles.

Quan els problemes tenen múltiples solucions la majoria dels algoritmes només en donen una perquè han de decidir a qui donen una feina o concedeixen un ajut, etc. Aquest és el cas, per exemple, dels algoritmes que fan servir les empreses de plataforma en què hi ha una sèrie de treballadors que demanen la feina i l’algoritme decideix a qui li dona (com feien els que contractaven treballadors per feines concretes entre els que necessitaven feina concentrats a les places dels pobles). Exemples coneguts, el cas d’un xofer d’Uber a qui l’algoritme de reconeixement no va reconèixer perquè s’havia afaitat la barba o a qui no li dona la feina perquè l’algoritme «decideix» que no ha estat prou diligent en alguna feina anterior.

En el llibre No es inevitable de Ruiz de Querol publicat per Alternatives econòmiques, l’autor defensa que la tecnologia molts cops se’ns presenta com una cosa no discutible, inevitable, i en canvi, en opinió de l’autor que comparteixo, els avenços científics i tecnològics sols tenen sentit si dialoguen amb la societat i d’aquest diàleg en surt una implementació comunament acceptada. I en el cas dels algoritmes la societat ha de demanar, com a mínim, transparència. Si en el cas de les demandes d’ajuts abans dels algoritmes podies reclamar perquè s’havien de fer públics els criteris, ara hem de demanar que els algoritmes siguin oberts, que coneguem els criteris que han fet servir per decidir. Per això em sembla molt bé la legislació que ha fet el govern espanyol i la UE sobre els riders. Si abans els sindicats tenien dret a conèixer com es decidien les coses ara també i això demana algoritmes oberts. Precisament hi ha un document del ministeri de treball i economia social titulat «Informació algorítmica en l’àmbit laboral: guia pràctica sobre l’obligació d’informació sobre l’ús d’algorismes en l’àmbit laboral» que parla d’aquests temes, un document que crec molt interessant però que es limita a l’àmbit laboral. Les cites que acabo de fer no són més que un exemple dels molts articles que tracten el tema però crec que són prou il·lustratives.

Els que ens diuen que els algoritmes són oracles ens enganyen. Si funcionen i els problemes són de solució única perfecte però en la resta de casos, hem de demanar transparència, no podem acceptar sense més el que decideixen. La transparència ajudaria a fer una tecnologia més humanitzada i respectuosa amb les persones.