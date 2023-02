«Els iogurts del nen? Avui, no podem»

Anar al supermercat a les comarques gironines és un 12,7% més car que fa un any». Aquesta notícia, llegida en aquest mateix diari fa dos dies, pot acabar passant desapercebuda entre les nombroses estadístiques, estudis i informes que ens arriben contínuament en una època on la sobre informació pot arribar a amagar la realitat. Però, per a moltes persones, diria que per a cada cop més gent, aquest 12,7% no és una estadística. És una autèntica bufetada de realitat. I de les que fan mal. L’increment del preu de la benzina, de la llum, del gas i dels lloguers o les hipoteques són un gran maldecap per a moltes famílies. Despeses que pugen i que obliguen a canviar rutines i estils de vida. Empescar-se-les per mirar de gastar menys. Encara que sigui agafant menys el cotxe, oblidant-se de marxar de vacances o, fins i tot, abaixant la temperatura del termòstat. Però, i el menjar? Dius als teus fills que mengin menys carn? O que els iogurts només són per als caps de setmana i el peix per Nadal

«No saps què és anar al supermercat amb la calculadora, sumant cada cop que agafaves una cosa i anar-ne traient del carro altres que hi havies posat abans». Aquesta frase me la va dir fa uns anys una persona que s’havia quedat sense feina. Ara, segurament, la mateixa frase me la podrien repetir moltes persones que tenen feina i cobren un salari cada mes. La recent pujada del sou mínim a 1.080 euros és una bona notícia, però el 12,7% del principi de l’article continua sent una bufetada per a molta gent. Per a qui cobri el nou sou mínim i per a molta gent que, guanyant més diners, fa anys que estan perdent qualitat de vida davant la diferència entre el que puja, si és que ho fa, el que cobren cada mes i el que augmenta el tiquet de la compra del supermercat. O la factura de la llum. O el lloguer del pis. O la quota de la hipoteca... D’estadístiques a històries reals. D’un titular amb xifres -«Anar al supermercat a les comarques gironines és un 12,7% més car que fa un any»- a la realitat de qui va al supermercat i pensa que els iogurts «el deixem per la setmana vinent» perquè aquesta ja ha comprat ous.