El futur del Girona FC

L’equip de futbol que competeix a Primera Divisió ha començat la segona volta en una posició raonable a la classificació. Raonable no vol pas dir confortable; separen quatre punts l’equip de posicions de descens, però ocupa el lloc onzè. En realitat la part central de la classificació està molt ajustada i qualsevol resultat en un sentit o altre modificarà sensiblement la situació. De fet el partit de Cadis, el joc exhibit i el resultat assolit, deixa obertes algunes incògnites. Ara bé aquest vespre a Montilivi es juga un partit crucial contra l’Almeria de Rubi, un adversari directe, i per segona vegada en una setmana s’obre l’oportunitat de marcar diferències i de posar distància. Si avui el resultat és favorable, demà mirarem les coses d’una altra manera. Convé però ser realistes, no caure en cap mena d’eufòria, serrar les dents i competir amb força. Després de l’experiència de dues temporades a Primera Divisió i el retorn a Segona ara en aquesta nova etapa a la màxima categoria cal assegurar la permanència.

Aquesta és una condició indispensable. Condició necessària però no suficient per a definir un projecte engrescador i un esdevenidor amb perspectiva de durada i de continuïtat.

Ara cal dibuixar les condicions del futur i definir els fonaments d’un projecte ambiciós i sòlid. Això passa en primer lloc per assegurar una massa social engrescada i compromesa. Passa també per mantenir i fer créixer l’ambient que es respira al voltant de l’equip amb un canvi generacional en molts aspectes irreversible i que ha conduït des d’una etapa en què el Girona era el segon equip d’una afició entregada en cos i ànima al Barça, i en menor proporció a l’Espanyol, a una afició rejovenida on poc a poc s’ha anat abandonant la doble militància i el Girona FC ha passat a ser l’únic equip de les dèries d’una massa de seguidors entusiasta. El voleiar de bufandes, l’exhibició de samarretes dels diferents equipaments del club ha esdevingut una imatge de marca, un referent. La mainada i els joves, alguns grans també, vestits amb l’equipament del Girona ha passat a ser una imatge freqüent.

Cal també, i això també sembla garantit, que els socis/accionistes, la propietat, mantingui els seus compromisos i aposti fort per mantenir la categoria, reforçar l’equip, i sobretot donar cos a les infraestructures, les instal·lacions i els equips que nodreixen les diferents categories i asseguren una via de progrés i de promoció dels jugadors cap a l’equip professional.

El fonament de la darrere dècada ha estat d’una banda l’estadi de Montilivi i de l’altra les instal·lacions dels camps d’entrenament de la Vinya a l’entorn del PGA de Caldes. En els darrers anys s’hi ha afegit una instal·lació excepcional, la residència de Les Hortes, on joves jugadors resideixen i estudien de manera simultània a la seva preparació esportiva. El crèdit de les Hortes, vinculat a les instal·lacions dels Maristes ha desbordat totes les previsions i ha esdevingut un exemple a seguir, reconegut nacional i internacionalment.

Pel que fa a l’estadi la concessió per a un període llarg de temps que l’Ajuntament ha fet al club obre la perspectiva d’inversions i d’un plantejament ambiciós per avançar progressivament d’unes instal·lacions provisionals i de «mecanotubo» a unes instal·lacions renovades i modernes.

Queda finalment el tema del Campus Esportiu del Girona FC. Els camps d’entrenament que han d’esdevenir unes instal·lacions complementàries de l’estadi. En poc temps la Vinya haurà de tancar les instal·lacions actuals i el club haurà d’enfocar un futur d’unes instal·lacions més estables. Segons sembla el Girona està en procés d’adquisició d’uns terrenys adients a Vilablareix en un espai entre el nucli històric de Sant Menna i l’autopista. Vilablareix està vivint ara una fortíssima expansió urbana que s’ha accelerat aprofitant un planejament urbanístic aprovat fa temps i mantingut pel mercat en un estat latent fins ara i desvetllat en gran part per la proximitat de Girona d’una banda i de les noves instal·lacions d’Hipra de l’altra ja en el terme d’Aiguaviva. Aquest desvetllament s’ha concentrat als terrenys a l’esquerra de la carretera sortint en direcció a Aiguaviva fins al terme veí de Fornells de la Selva. No fa gaire hi vaig arribar a comptar unes deu grues d’obra. El nucli històric ha conservat en canvi la seva fesomia de poble que està assegurada i preservada.

En els darreres del nucli històric i en un context d’una certa ruralitat els camps de futbol d’entrenament del Girona hi escauen perfectament per molt que, sense cap invasió urbanitzadora, es modifiquin en part els usos actuals. Uns usos d’una activitat agrícola testimonial que és configuradora d’una personalitat que no queda alterada per les noves instal·lacions esportives.

Només cal fer un exercici molt elemental i repassar des de l’autopista mateix els entorns d’aquesta infraestructura des de Fornells a Sarrià passant per Salt i Girona. Predominen les naus industrials, els polígons, els centres comercials, les activitats lucratives i les edificacions residencials o no. Només Vilablareix conserva i conservarà una fesomia rural i naturalitzada amb predomini dels espais verds i de les activitats compatibles. El Campus Esportiu encaixarà en aquest context sense alterar-ne les essències.

Tinc el convenciment que ha arribat l’hora d’apostar fort en aquesta direcció i desmentir totes les veus que hi veuen una intrusió inacceptable.