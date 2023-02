Aparcar a Domeny

La ciutat de Girona ha perdut places d’aparcament en els últims anys. Cada cop hi ha menys zones gratuïtes on aparcar, però l’ajuntament també ha reduït les de zona blava i verda per prioritzar espais per als vianants. Mentrestant, Girona ha guanyat pes com a ciutat turística, i molts visitants hi arriben amb els seu cotxe, el que deixa menys espai per als habitants de la ciutat i aquells que hi venen a treballar cada dia.

Arreu del món, s’imposa la tendència de restringir espais als vehicles privats, sobretot els propulsats amb motors de combustió. Ajudaran a fer ciutats més amables, però és imprescindible que això vagi acompanyat d’un transport públic còmode, eficient i amb elevades freqüències. Aquesta setmana, l’ajuntament ha anunciat la intenció de construir un gran aparcament dissuasiu a Domeny, al costat de la sortida oest de l’AP-7 i que tindria cabuda per a uns 500 cotxes, més dels que hi ha a la Copa. Si l’actual línia 5 del bus urbà de TMG arribés fins allà, es tardarien més de 20 minuts en arribar al centre de la ciutat. Fer-ho a peu pot suposar una passejada d’uns tres quarts d’hora. Si no hi ha una opció de bus llançadora que redueixi el temps a menys de 15 minuts, crec que seran pocs els usuaris que trobin l’incentiu d’aparcar-hi.