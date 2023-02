Vaig demanar cita prèvia a la web del Departament de Justícia. Em van enviar un SMS el dia anterior com a recordatori. Arribo al jutjat i em diuen que els lletrats fan vaga, no es pot fer el tràmit.

Respecto el dret de vaga de tothom, no entenc que el Departament no modifiqui el sistema informàtic. Per la qual cosa, si algú vol fer un tràmit al Departament, sàpiga que malgrat pugui demanar cita prèvia, la cita és inviable.