Fa molts dies que no he escrit quatre ratlles, amics que em segueixen em reclamen que continuï escrivint, però després de veure el conjunt de fets que succeeixen cada dia a tot el món em pregunto, per on començo? Catalunya, Espanya, Europa, el món... La voràgine amb que es mou tot és una alteració a la meva sensibilitat.

- Catalunya, desunits i sotmesos al 155 d’un soci de pressupostos que em té i es pensen que ens han derrotat i sentències polítiques. - Espanya, ens venen garses per perdius amb un president que Europa l’hi fa la gara-gara, ens augmenta les pensions però també l’IRPF, amb molts que xuclen però molt pocs amb la mà a l’arada. - Europa, tants caps tants barrets, moltes paraules i reunions però pocs fets pel poble ucraïnès, i la gelosia se’ls menja entre ells. - Món , Rússia, Xina, EUA i Orient Mitjà, joc d’escacs entre ells sense la possibilitat de fer-los reconduir, guerra a l’Àfrica amb l’allau d’immigrants que rebutja el primer món, inestabilitat a Sudamèrica. Però la soca-rel de tot aquest panorama és per la cobdícia i l’afany de poder, la sensibilitat, solidaritat, l’esperit del servei, l’amor i l’interès per l’altre no existeix i l’escletxa cada dia és més ample; més rics uns quants més pobres la resta, que pensin els que poden que això no pot durar. Polítics, poder facticis , baixeu de la vorera, barregeu-vos i viviu al carrer amb els pobres i rectifiqueu, doncs l’explosió dels pobles per indignació i necessitat pot engolir tot el món i pot agafar-vos per sorpresa.