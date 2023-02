Considerant el futur des de la perspectiva del present, es fa molt difícil preveure l’evolució social degut a la mateixa velocitat amb que es produeixen els aconteixements.

En tals circumstancies resulta complicat augurar de quina manera canviaran les pautes de comportament així com els canvis socials que s’han d’experimentar com a conseqüència d’aquestes pautes. Només cal mirar enrere mig segle per veure con s’ ha progressat més que en diverses centúries anteriors, per la qual cosa és literalment impredictible el que ens oferirà el futur més immediat. Contemplem encara atònits les múltiples opcions de la revolució tecnològica que avança sense parar i que no hi ha qui l’aturi. Cada generació s’haurà d’anar adaptant a les seves noves situacions i mirar l’esdevenir amb optimisme, doncs qualsevol temps passat fou pitjor.