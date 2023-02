Fer riure al Palco dels Sastres

S’ha d’admetre que, en ple Carnaval, l’Ajuntament de Girona ha sigut la mar de graciós amb el seu tuit explicant les mesures preses per evitar la presència d’aficionats al Palco dels Sastres de Montilivi, pel risc que algun dia hi passi alguna desgràcia. «Avui hem senyalitzat la zona (...), recordant que l’accés a aquest espai està prohibit per motius de seguretat. Gràcies per la col·laboració», i tot seguit, a raig, vinga comentaris de gent petant-se de riure davant la implacable duresa de la decisió, corroborada amb fotos dels cartells. I, és clar, a l’hora del partit de divendres contra l’Almeria allà al Palco hi tornava a haver una trentena de persones (l’horari, el fred i el rival convidaven menys que els dies del Barça o el València) que veien el futbol de franc i ni s’havien adonat de res.

Si després de reunions a tres i quatre bandes amb el club, els cossos policials, i la UdG, l’única solució que se li acut a l’Ajuntament és penjar dos senyals de prohibit passar, potser el millor hauria sigut no dir-ne res i mirar cap a una altra banda. En aquest particular el club no hi té res a dir (ni a fer) perquè l’espai que ens ocupa no és seu, però la mala imatge que es dona, i si algun dia hi ha un daltabaix, sí que tacarà directament al Girona. Això sí, l’Ajuntament sempre podrà al·legar que ells ja van penjar uns cartells.