Des de la nit de Reis d’enguany, estem aprenent a viure com funciona aquest país que ens està quedant, on predomina la injustícia i en el qual, com a ciutadà que compleix amb tot, et sents el més ruc de la classe. Resulta que conduint pel carrer Riu Güell de Girona (una avinguda de dos carrils per cada sentit) un cotxe que anava pel carril dret, ens va colpejar i va provocar que es rebentés literal, tot el retrovisor dret. Vàrem aconseguir arribar fins a la seva alçada i el conductor ens va dir que paràvem un tros més endavant per fer els papers. Evidentment, no es va parar, sinó que es va donar a la fuga.

En aquest moment és quan comença la meva incredulitat: la policia municipal es va desentendre de la situació, dient-me que això ho havia de solucionar amb la meva companyia asseguradora. Però com pot desentendre’s la policia municipal davant d’una fuga? Evidentment, tot s’ha solucionat pagant jo la reparació de la meva part de franquícia, en tant que la companyia contraria dona suport a una acció de donar-se a la fuga, un fet que es il·legal i denunciable. Així que ja ho sabeu, hi ha gent que pot anar per la vida trencant-ho tot i no passa el més mínim!