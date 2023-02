L’ensenyament 5.0

Eines de col·laboració educativa com Webex es valen de la intel·ligència artificial per crear un entorn d’aprenentatge més inclusiu, a través d’instruments d’accessibilitat, com ara traduccions d’idiomes en viu i subtítols. Aquestes innovacions han demostrat ser extremadament beneficioses quan es tracta de mantenir els més joves concentrats i compromesos a les aules, ja siguin d’escoles, instituts o universitats. I, sobretot, assegurar-se que cap alumne no es quedi enrere durant el curs, una de les principals preocupacions dels professors i els equips directius. El machine learning i la intel·ligència artificial estan contribuint igualment a detectar tendències en el rendiment dels estudiants. Sense la intervenció d’aquests sistemes de la indústria 5.0, seria molt complicat utilitzar dades tan abundants i variades, i interpretar-les profitosament. De fet, els educadors poden arribar fins a aquest material en temps real, mentre treballen. L’estudi de vídeos per fer anàlisis de sentiments és una altra possibilitat que ofereix aquest programari. Mitjançant aquesta modalitat, es pot valorar la qualitat de la docència i dels materials didàctics, i les condicions de les aules. Abans de decidir qualsevol transformació profunda o canvi superficial, cal comptar amb dades que afavoreixin «desenvolupaments professionals significatius», conclou el director de tecnologia de Cisco Canadà, Rob Barton.