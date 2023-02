Passar la tisora a Roald Dahl

Els Umpa Lumpa ara són persones de gènere neutre; ja no hi ha personatges «lletjos» ni «grassos» i les bruixes del conte són calbes amb perruca, però el text matisa que «no hi ha res de dolent» en dur-ne. Són només un exemple de la llarga llista de canvis que l’editorial Puffin ha introduït als llibres per a infants de Roald Dahl. Amb l’excusa d’eliminar el llenguatge ofensiu dels relats, ha modificat un centenar de paraules en llibres com Charlie i la fàbrica de xocolata, ha canviat les lectures de Matilda (ja no llegeix Conrad, ara toca Austen) i ha reescrit frases senceres alternat-ne el sentit.

La literatura infantil i juvenil no pot ser només una eina pedagògica, és també un gaudi i un reflex del seu temps i de la societat. És un mirall, no un motlle. Els contes de Roald Dahl són irreverents, plens d’ironia i crueltat com ho és la vida i entre els seus personatges hi ha gent tan mesquina com la que tenim al costat. Passar la tisora en favor de la correcció política fa perdre l’oportunitat d’explicar a la mainada el context de les obres o de parlar-li de comportaments que existeixen però no estan bé. A més, corres el risc de passar-te de frenada, com ha fet l’editorial canviant la descripció d’una dona de caixera de supermercat a científica. Considerar que ser-ho és ofensiu diu més en contra de qui ho censura que no de qui ho va escriure fa anys.