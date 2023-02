Els delictes a Figueres, fins el passat 30 de setembre, han pujat un 28% respecte els primers nou mesos de 2021. Aquest és un percentatge en la línia de la mitjana catalana, que és del 26%. És una dada objectiva. Veníem d’un any, el 2021, amb encara moltes restriccions per la pandèmia, i els delictes a Catalunya, a Figueres i a arreu s’han incrementat notablement per situar-se, de nou, en xifres de 2019 cap enrere.

Però si mirem l’evolució de la criminalitat entre el primer i el tercer trimestre de 2022, observem un canvi de tendència significatiu. Els delictes pugen a Figueres un 8% quan al conjunt de la demarcació de Girona ho fan un 39%. Aquesta és una altra dada objectiva i inqüestionable. Caldrà veure com evoluciona la propera onada de dades, però si es confirma ens indicaria que la ciutat es troba en un clar canvi de tendència i que poc a poc anem capgirant la situació. Tenim avui menys robatoris amb força, menys robatoris en pisos i menys robatoris amb violència que fa mig any, per citar els tres delictes que segurament causen més alarma social.

Com a regidor de Seguretat, m’agraden aquestes dades? No. Han de millorar encara més, especialment pel que fa als furts, però sí que ens mostren que hem de mantenir la feina començada aquests últims anys per consolidar aquesta tendència a la baixa. Segurament necessitaria més espai per repassar totes les actuacions realitzades en aquest mandat, però només faig alguna pinzellada: vaig entrar amb un cos de la Guàrdia Urbana format per 63 agents i aquest 2023 seran 85; hem posat en marxa una unitat canina; hem incrementat el personal administratiu per la tramitació de denúncies; hem creat el nou servei d’agents cívics; hem aconseguit per primer cop en molts anys que s’augmenti la plantilla de mossos d’esquadra a l’ABP de Figueres i, molt important, avui tots els cossos policials presents a la ciutat -Guàrdia Urbana, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil- col·laboren de forma estreta en el marc de les seves competències. Una cosa que hauria de formar part de la normalitat però que fins l’any 2019 algú es va encarregar que no passés.

Explico tot això perquè, lamentablement, alguns portaveus de l’oposició segueixen dedicant tots els esforços a alimentar la imatge d’una Figueres insegura. Els molesta que les coses vagin a millor perquè això no ajuda als seus interessos partidistes. Però ens hem de preguntar, ¿són conscients del mal que fan amb aquests discursos al comerç de la ciutat? Als hotels i restaurants? A les empreses? Als futurs inversors? A la pròpia imatge de Figueres? ¿Estan disposats a arrasar-ho tot a canvi d’arreplegar quatre vots? De debó ¿no tenen res més a aportar a la ciutat que construir un discurs alarmista que perjudica l’economia local, la creació de llocs de treball, la captació de turisme i, en definitiva, la projecció pública del municipi?

Jo els torno a oferir tota la col·laboració del govern municipal per treballar plegats, fent un front comú i discutint propostes de millora, més enllà de les diferències legítimes que podem tenir. Però això va acompanyat d’una exigència rotunda: deixin de jugar amb foc. Ja n’hi ha prou de relats incendiaris.