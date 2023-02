L’estació de Figueres

U n dels grans encerts de l’estació del TAV a Girona va ser situar-la al centre de la ciutat, pràcticament a deu minuts caminant de tot arreu. Això ha contribuït a què el corredor d’alta velocitat Girona-Barcelona s’hagi consolidat com un dels més utilitzats de l’Estat, igual que passa amb els trens de mitja distància. Un ús que probablement hauria estat menor si s’haguessin escoltat les veus que advocaven per situar-la a l’aeroport.

Ara, l’Estat i l’Ajuntament de Figueres tornen a plantejar el projecte de traslladar l’estació del tren convencional del centre de Figueres a Vilafant, on ja hi ha la del TAV. Una proposta que estan disposats a tirar endavant -la licitació del projecte es farà aquest estiu- i que persegueix l’objectiu d’eliminar els passos a nivell. Una proposta que ja ha estat criticada per la CUP, l’associació Promoció del Transport Públic i la Iaeden, que alerten d’una possible pèrdua de passatgers. I és que, tal com s’ha comprovat, la gent el que necessita és comoditat i rapidesa, i el fet d’agafar el cotxe o l’autobús per anar de Figueres a Vilafant comportarà un cost extra en temps i diners que pot desincentivar l’ús del tren. Cal anar amb compte, perquè no servirà de res omplir-se la boca i tenir una estació intermodal magnífica si acaba estant buida.