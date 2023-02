Vaga al Parlament

Ja fa uns anys, el 8-M, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, s’ha convertit en un clam feminista que omple els carrers de lila i, sobretot, sacseja consciències. Estarem d’acord que tot i els avenços, queda molt camí per recórrer en el camí cap a la plena igualtat que ens porti a una societat menys testosterònica.

Diversos sindicats que, segons les últimes dades d’eleccions sindicals, no sumen ni el 10% de la representació, han convocat una vaga feminista coincidint amb el 8-M. Això ha fet que alguns partits polítics hagin demanat que no se celebri el ple del Parlament que s’ha de celebrar aquell dia i en què està prevista una sessió de control al Govern. L’any passat també s’havia previst fer un ple en 8 de març, però la presidenta del Parlament va adaptar el calendari per a evitar-ho.

Amb tot el respecte pel dret de vaga, cal recordar que mentre els treballadors que decideixin secundar l’aturada sacrificaran part del seu salari, perquè a la nòmina mensual els descomptaran aquella jornada laboral, els nostres diputats cobraran el mateix a final de mes (un mínim de 3.300 euros).

Abans de plantejar suprimir un ple, no seria millor que els diputats utilitzessin la seva privilegiada tribuna parlamentària per donar veu a les reivindicacions de la jornada?