Ara fa un any

La proposta de nou carril bus entre Salt i Girona és positiva en termes generals, però potser s’haurien de millorar també alguns problemes de connexió entre els dos municipis. Un exemple clar pot ser la dificultat per portar en cotxe a una persona amb mobilitat reduïda des del final del Carrer Major de Salt (a l’alçada de la cruïlla amb els carrers Isaac Albéniz i Mercè Rodoreda) fins l’estació del tren (convencional o d’Alta Velocitat). És una distància de 3,5 km que es podria fer en 10 minuts perfectament. Però d’aquests 3,5 km hi ha un petit tram a l’Avinguda de Sta. Eugènia entre el carrer Riu Güell i l’avinguda de Sant Narcís, on ens trobem 200 metres de direcció prohibida, el que obliga a desviar-se per diversos carrers secundaris que no haurien de suportar el trànsit interurbà. Voldria suggerir al departament corresponent de l’Ajuntament de Girona que estudiï fer direcció doble en aquest petit tram.

Aquest matí del darrer divendres de febrer hem vist publicada una valoració del Govern, en la qual, mentre a aquest li donen un suspens, a la RENFE li surt un aprovat justet.

Pel que fa al primer, tenint en compte com ha anat tot darrerament, no ens sorprèn gaire; en canvi sí pel que fa a l’altre cas, ja que, tenint en compte com està funcionant, sobretot amb el tema de Rodalies, amb sovintejades avaries. Ah! I això sense comptar amb la greu errada esdevinguda recentment d’aquest comboi nou, que ha resultat ser més gran que el túnel pel qual ha de passar.

I si això fos poc, en referència al darrer tema, dieu que la seva construcció es va projectar l’any 2004, i el seu acabament estava previst per a l’any 2013. Som al 2023, i no sols no s’ha inaugurat, sinó que caldrà fer-lo de nou, amb la consegüent despesa que comportarà. Despesa que es veurà incrementada ja que, segons sembla, també per a compensar la falla els viatgers podran viatjar de franc fins que el nou comboi comenci a funcionar.

Per tot plegat, tot i que l’aprovat diu que ha estat justet, caldria veure si, tot i que justet, és ben merescut.

És el nostre parer.

Sí, ara fa un any de l’esclat cruel de la guerra a Ucraïna. I ara farà un mes aproximadament del terratrèmol de Turquia i Síria. De cop, ens apareixen unes imatges monstruoses de les destrosses que ha fet el terratrèmol, un fet diria que «natural» doncs tots sabem que per allà hi han unes falles que tard o d’hora es bellugaran i causaran aquestes imatges i penúries humanes. El que costa d’entendre, és com un ser humà (per dir-ho suaument) ha provocat una invasió en una terra que ja no és seva. No entraré a discutir els drets humans dels territoris perquè forma part del món i mai seran ben acceptades per a tothom. Però si que vull denunciar el fàstic que em fa veure la destrucció humana per obtenir una terra que ja no li pertany. Si volem viure així, el mapa mundial hauria de refer-se totalment. Amèrica, sense la invasió europea, ara, seria ben diferent oi?. Crec que ens cal deixar la distribució terrenal i pensar més en el despertar de la creativitat que posseeix qualsevol ser humà. La resta, per a mi, és una manipulació econòmica-militar de destrucció i recuperació material que em produeix vòmit!