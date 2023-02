Ben sovint trobem declaracions com aquestes: «no em penedeixo de res», o bé «jo no en tinc la culpa». Encara que siguin expressions sinceres d’un estat d’ànim, no té massa sentit creure’s encertat en tot el que hem fet ni tampoc desentendre’ns de possibles connivències –més o menys conscients– amb alguna situació lamentable. Vull dir: això de la culpa em sembla ben complicat.

Per aquest motiu m’ha interessat el títol de la conferència que el professor Nemrod Carrasco –uns dels guionistes de Merlí– farà aquest dijous, 2 de març, a Girona (filoara.cat/fa): «La culpa: tres reflexions i un apunt per resistir-la». Una mirada filosòfica potser ajudi a entendre com és que ens encaparrem a trobar culpes arreu, jutjant els altres o jutjant-nos a nosaltres mateixos. Fugir de les responsabilitats sembla covard; exagerar-ne el pes, potser poc saludable. On és el punt just?