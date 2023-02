Necessitats entre persones i màquines

Les plantilles de múltiples empreses acumulen un enorme volum de coneixement que pot millorar notablement el funcionament dels robots i del conjunt de l’organització. Les rutines, que resulten d’allò més natural per a les persones, poden ser digitalitzades per incrementar l’eficiència de les fàbriques i els despatxos. Sobre els traspassos de torn, per exemple, hi ha diversos estudis que demostren que la meitat dels errors a les plantes es cometen en els 30 primers minuts de la jornada. En el futur, aquesta informació hauria d’estar connectada amb una altra igualment rellevant, com les dades sobre l’eficàcia general dels equips. Per arribar a aquest punt, la participació de tots els involucrats és fonamental. Els gerents i els directius, els encarregats i els caps d’àrea, els empleats i els col·laboradors acumulen un bagatge que de cap manera podrien tenir els sistemes automàtics. O sigui, els equips digitals necessiten més els humans del que aquests depenen del programari i el maquinari. Cal suposar que a mitjà termini els treballadors delegaran en la intel·ligència artificial les activitats més complexes.

No obstant això, amb el temps, les relacions amb les màquines es tornaran tan senzilles com demanar alguna cançó a l’Alexa al menjador de casa.