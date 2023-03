Aparcar dins d’una rotonda

Sobta que hi hagi conductors que s’enfadin perquè els han multat per deixar el cotxe en un lloc prohibit. Passa arreu i passa des de sempre, però no deixa de causar incredulitat. Volen impunitat per al seu vehicle perquè estaven fent una cosa que creuen especial. Especial per ells, clar. O perquè els hi surt de l’entrecuix.

Torna a haver-hi queixes perquè la policia municipal de Girona sanciona els vehicles aparcats en llocs inapropiats quan hi ha un partit de futbol. No molestava, indiquen. Com quan es deixa el cotxe a les hortes per anar a una fira. No vindré més, asseguren mentre esparraquen la denúncia amb la cara vermella, per vergonya o per ràbia perquè volien ser els més llestos de la classe i han resultat ser el més gamarussos i ganduls. Per què creuen que no destorba en un pas de vianants, al límit d’una cruïlla, amb les rodes sobre la vorera o en un bosc? O en un camp. És igual si hi ha de passar un tractor, deuen pensar. O al marge d’un camí. És igual si resulta que hi ha de passar un camió de Bombers.

Que als pobles o ciutats o que allà on es vol anar a caminar, fer esport o una barbacoa no hi hagi prou places d’aparcament no serveix per deixar el cotxe on es creu que no destorba. O que són cinc minuts ràpids. Tampoc molesta al mig d’una rotonda, però a ningú se li acudiria aparcar allà.