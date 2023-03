No sé si ho hauran notat últimament, però tinc la sensació que els carrers de Girona estan una mica més nets. Almenys els caps de setmana en algunes zones es buiden papereres i s’evita que s’acumulin les deixalles fora dels contenidors. Fins fa poc això no passava. Casualitat? Serà que s’acosten eleccions municipals el maig vinent? També no sé si han observat que s’han pintat alguns passos de vianants i refet la pintura d’alguns carrers. Casualitat? Serà que venen eleccions? També és habitual que en any electoral es congelin els impostos municipals i taxes per, a l’any següent, pujar-los de manera important. Casualitat també? Tenim eleccions a la cantonada? I d’aquí a poc ens ompliran la bústia amb propaganda amb fotos de gent que no sabem ni qui són ni els hem vist els últims quatre anys. I també perquè ara no hi ha diners a les arques municipals com anys enrere, perquè si no assistiríem al lamentable episodi de veure dia sí dia també, inauguracions a tort i a dret, talls de cintes i col·locació de plaques. El que em temo que no podrem evitar és veure polítics agafant criatures a coll i fent-los petons. És molt trist que determinades actuacions es facin només condicionades. Com si els ciutadans fossin rucs i no ho veiéssim...