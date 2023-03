Gegants, esclavistes i els catalans

Arran del documental Negrers a Sense Ficció de TV3 s’ha generat un interessant debat. Crec que el documental és poc acurat en les afirmacions que fa. L’esclavisme no crea una nova classe social i no són «els catalans» qui es beneficien d’ella. Crec que al documental i ha un excés de periodistes i un dèficit d’historiadors amb un paper poc destacat de qui més hi entén: Martín Rodrigo. Tampoc és veritat que se sap des de fa poc. Josep Fontana fa dècades ho publicava. Cal llegir més. No es pot dir la «Catalunya que traficava» o la «Catalunya esclavista». El problema per mi és que no hi ha una lectura marxista del problema, pel que desapareix la lluita de classes a Catalunya. Hi ha una revolució agrària a Catalunya que crea excedents que fan possible la revolució industrial. Els rabassaires amb un contracte amb reminiscències feudals en són els primers perjudicats tot i que la Primera i la Segona República ho volguessin arreglar i no van poder (recordi’s les iniciatives de Francesc Pi i Margall i de Lluís Companys). Qui tira endavant la indústria a Catalunya no és l’esclavisme sinó una classe obrera amb jornades de 12 hores, amb nenes i nens treballant des dels 7 anys en fàbriques on feien sovint les activitats més perilloses deixant-hi la vida entre selfactines. I amb esperances de vida paupèrrimes com documentava Ildefons Cerdà. A més, tant els pagesos com els obrers havien de fer de soldats a les colònies. Hi anaven forçats. Només cal veure la revolta de la Setmana Gloriosa de 1909 o les memòries d’un d’aquests joves obligats a la guerra de Cuba com Josep Conangla Memorias de mi juventud en Cuba i on morien quasi sempre per malalties i per la falta de logística d’un Estat incompetent. La riquesa va anar a parar a part de la burgesia catalana, no als catalans. Els pobres morien per milers a causa d’ella. Un article a Crític de Basha Changue, candidata de la CUP a l’alcaldia de Barcelona, criticava amb raó que hi hagi gegants que representen notables negrers i esclaus negres. S’han de retirar i ja està. Té raó i punt. També hi va haver moltes veus que s’oposaven a treure el negre de Banyoles del Museu Darder. Recordem que fins i tot hi anaven escoles. Això en deien pedagogia? La gent que afirma que tots els catalans es van beneficiar de les guerres colonials i el tràfic d’esclaus és que desconeixen el gran patiment de la major part dels catalans a causa de les colònies. A més, la majoria de catalans eren republicans federals que eren socialistes i abolicionistes obertament. A Catalunya hi havia i hi ha classes socials, l’esclavisme va anar molt bé a uns quants burgesos i va ser un desastre per a les classes populars catalanes. El lobby esclavista que va assassinar a Joan Prim va ser la gran rèmora pels avenços de la classe obrera catalana. «El poble» no els venerava, no fotem! Només cal veure en l’afer mossèn Cinto que l’home més odiat dels catalans era Antonio López.