Educació i memòria

La Segona República, la Guerra Civil, la dictadura franquista i la transició són matèries que solen aparèixer al final del temari de l’assignatura d’Història. Per això molts joves tenen llacunes importants sobre fets de l’últim segle que, tot i condicinar la nostra realitat, els queden molt lluny. Dimarts arriba al Parlament de Catalunya l’avantprojecte de la nova llei de memòria democràtica que, entre d’altres, posa el focus en el sistema educatiu. S’incorporarà la memòria democràtica als currículums educatius des de primària, la qual cosa cal celebrar.

Molts joves no creuen en els valors de la generació anterior. És llei de vida. En aquest sentit, mereixen un aplaudiment més que generós els membres de «La Saura», una companyia de teatre formada per joves de poc més de 20 anys, que fa uns mesos que representen Democrazy, un espectacle sobre la transició espanyola. Dirigida pel gironí Mario Rebugent i interpretada per sis actrius que es posen a la pell d’una trentena de personatges, l’obra transita entre la sàtira i el drama, aconseguint explicar de forma amena una etapa política molt complexa. Estic convençut que tots els que el cap de setmana passat la vam veure a la sala La Planeta i tenim fills adolescents voldríem que aquesta obra fos un contingut obligatori en els plans d’estudis.