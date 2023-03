En anglès per ser més «guais»

En pocs dies ens han convidat a un Meet&Greet, hem fet un phoner, en un acte que hem cobert hi havia un photocall i qualsevol dia d’aquests ens convocaran a un mediaday, i en una fira o festival hi trobarem foodtrucks, on els assistents hi lluiran el seu millor outfit.

Quim Monzó feia un diagnòstic força assenyat d’aquesta moda cada vegada més estesa en un tuit de mitjans del mes passat. «Mai com ara s’havia parlat tant del comfort food perquè mai com ara no havíem estat uns imbècils que necessitem dir-ho en anglès per semblar guais». Piulava en resposta a una notícia de TV3 titulada «Què és el comfort food, la cuina que ens reconforta i que ens fa sentir bé?».

El Barça ha quedat eliminat de la Champions i de l’Europa League, el fill d’Enríquez Negreira havia estat contractat al Girona per fer coaching, i malauradament el bullying continua al primer pla de l’actualitat. No hi ha àmbit on no hi creixin els anglicismes i s’empobreixi la llengua. I no és cap consol que això també passi amb el castellà.

Adaptar mots d’altres llengües hauria de ser enriquidor, però sempre acceptant-los quan sigui estrictament necessari. Ara, com piulava Monzó, fa més l’efecte que és per ser més guais.