«Criptohivern» al Mobile

Els responsables d’organismes de referència com l’autoritat de conducta financera britànica han expressat preocupació per la seguretat de les criptomonedes. Els tècnics d’aquest organisme, com molts altres, les consideren «inversions especulatives de risc molt alt». Tot i això, l’entusiasme, i fins i tot l’emoció pels actius i la promesa d’un ràpid increment de preu no s’aturen, ni tan sols entre experts com els participants en l’última edició del Mobile World Congress de Barcelona. No en va, com més persones inverteixin en aquest mercat, més n’augmentarà el valor hipotètic. L’anomenada «criptobombolla» de bitcoin, la unitat més coneguda, n’és un bon exemple. Entre el novembre del 2021 i el gener del 2022, el preu d’aquest producte es va reduir gairebé a la meitat. L’absència de regulació i la manca de reconeixement en alguns països complica l’escenari. Aquells que estan al capdavant d’aquestes entitats s’esforcen perquè els propietaris de criptomonedes entenguin que, si alguna cosa els surt malament a les operacions, podrien no tenir dret a compensació. Proliferen en aquest context bufets d’advocats especialitzats en criptografia i blockchain. Però aquests dies, també al Mobile, hi havia molts professionals que recordaven que el període posterior a l’esclat de la bombolla es coneix com a «criptohivern» i dura una mitjana de quatre anys.