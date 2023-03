Populars locutors de la desapareguda «La Veu de Girona» es van reunir al prestigiós Asador Manolo per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. Mari Gisbert, Julián Martín i Jaume Teixidor, amb els seus familiars, van retre el seu tribut d’estima i simpatia a l’emissora inaugurada a mitjan any 1962, i que es va incorporar a Ràdio Nacional d’Espanya amb l’adveniment de la democràcia. Al llarg de les dècades dels seixanta i setanta, es van programar espais tan aclamats com «Buscando la fa­ma», «Variedades radiofónicas», sen­se oblidar la participació del camperol i Procurador de les Corts espanyoles Maurici Duran, que es va fer molt famós pel seu programa setmanal dedicat íntegrament al camp gironí.

«El màgic encant de l’invisible» oferia molts altres programes, molts d’ells de cara al públic que van fer història a Girona i gran part de les seves comarques. Amb la perspectiva que sempre dona el temps, tots van coincidir, amb l’aportació humana, social i popular que des del primer moment va suposar la posada en marxa de «La veu de Girona» pel seu vincle afectiu amb els oients. No es descarta que de cara a la propera celebració del Dia Mundial de la Ràdio, s’obri la possibilitat de convidar a col·laboradors i els oients que desitgin aplegar-se entorn d’una bona taula per recordar vivències d’una època llunyana en el temps, però propera als sentiments. Això sí, ben arrelats, com no pot ser d’altra manera.