En el marc d’exercir de cronista de bàsquet o de periodista a les trinxeres de La Selva i el Baix Empordà, una acostuma a parlar amb molta gent per fer entrevistes, contrastar informacions o senzillament informar-se per redactar articles més o menys brillants. Pots parlar amb un gran ventall de persones: entrenadors, alcaldes, regidors, empresaris, i un llarg etcètera de gent d’arreu. Cada dia és diferent i, sens dubte, alguns dies et queden a la retina. Mai se m’oblidarà el dia en què vaig trucar a un alcalde per demanar reaccions sobre un punt de l’ordre del dia d’un ple, res estrany si fas política municipal. La qüestió, però, no agradava a l’interlocutor que, lluny de torejar-me amb elegància o senzillament dir que no volia respondre, va optar per llançar un clàssic del paternalisme: «Tu nena, maca, quants anys tens? És que ets molt jove per entendre això, a veure si t’ho explico i així m’entens bé i no t’equivoques a l’hora de redactar-ho», va ser un triple de campionat, un còctel Molotov d’estereotips. Servidora va respirar fondo i va escoltar com l’interlocutor en qüestió repetia el seu monòleg i «me’l feia entendre bé». En penjar el telèfon vaig pensar dues coses, no necessàriament en aquest ordre: quin imbècil i mare meva quanta feina que queda per fer.

El 8 de març només em recorda que la lluita per arribar a la plena igualtat és una carrera de fons. Em fa pensar en els milers de persones han viscut escenes com aquesta o que han batallat des de fa segles perquè les dones puguem ser independents. Em ve al cap el panorama que devia tenir Clara Campoamor quan es va barallar amb mig Congrés per incloure el sufragi universal a la constitució el 1931 perquè jo, avui, pugui exercir el meu dret a vot per evitar que personatges com aquest siguin representants electes. Pels qui neguen aquesta realitat, una dada: segons el darrer informe de la Generalitat sobre l’evolució de la bretxa salarial de gènere a Catalunya (2019), els homes assalariats cobren 28.962 euros bruts de mitjana anual, les dones en cobrem 5.974 menys (22.988). El camí és llarg, posem-nos-hi.