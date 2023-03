Feina per fer en les noves generacions

Són realment les noves generacions menys masclistes? La violència i discriminació contra les dones i les nenes es manifesten de moltes maneres. Algunes estan tan assimilades que passen inadvertides o s’han normalitzat. Però cada actitud masclista, sexista i racista del nostre entorn contribueix a alimentar-les.

Observant el dia a dia dels instituts, es pot copsar que encara hi ha molta feina per fer. D’una banda, pensar que en l’educació recau tot el pes d’inculcar conceptes com el feminisme i la igualtat en els nois és una utopia. És fàcil recaure en estereotips de gènere amb la gran influència de les xarxes socials o deixar-se endur pels comportaments socials, sense oblidar els valors transmesos des de les mateixes famílies. Una de les actituds més recurrents és l’abús de la violència verbal, amb un augment de les connotacions masclistes i sexistes. Tampoc hi ha prou consciència de la realitat actual.

Parlant amb els alumnes sobre la importància del Dia de la Dona, molts d’ells es qüestionen que s’hagi de commemorar. «És mentida que hi hagi diferències salarials», «si ja hi ha igualtat, què reivindiquen?», «si hi ha feines més masculinitzades és perquè les dones no poden fer-les perquè no són prou capaces». Aquests són alguns dels exemples d’opinions entre nois adolescents d’un institut de Girona. Cal insistir, de nou, en el perill de caure en la normalització de certes conductes i això ha de començar a canviar. D’entrada, és responsabilitat de tots corregir i replicar aquest tipus d’afirmacions i estereotips. El llenguatge hi fa molt i el pitjor que podem fer, sobretot nosaltres mateixes, és mirar cap a una altra banda i deixar-ho passar.