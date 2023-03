Soc Emili Busquets, propietari de la botiga de disfresses que l’Albert Soler ha citat en un escrit a aquest diari el dia 7 d’aquest mes de març

Fa més de cinc anys que la imatge de Carles Puigdemont i Casamajó llueix a l’entrada de la meva botiga amb molt d’orgull i satisfacció tant per part meva com de moltíssima gent.

Malgrat que els que l’anomenen fugitiu i també «vivales» el voldrien tenir empresonat a l’Estat Espanyol, tots els intents que s’han fet fins ara no ho han aconseguit, som molts i molts que l’esperem il·lusionats i amb els braços oberts per donar-li la benvinguda el dia que arribi lliure i com a president, que és, de la Generalitat.

Aquell dia despenjaré la imatge i molt gustosament li entregaré.