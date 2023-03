El rei Felip, en Sánchez, els seus ministres, els partits de l’oposició, els aprenents de les Comunitats autonòmiques i principalment la nostra, que s’ha abaixat els pantalons cada vegada que a Madrid li cal. I així veiem el paper galdós de l’Aragonès i la Colau amb el Borbó (que no veu que no el volem).

Inflació desbocada i els diners que va costar el sopar de la inauguració, preus de compra disparats, endeutats fins les orelles i diuen que Hisenda ha recaptat un 60 % més que l’any passat.

Tenim tants pessebres per acontentar, càrrecs doblats i de confiança, la corrupció que va sortint, que la vaca no dona per tant.

Canàries, el xantatge del gendre emèrit (que amaga?), trens que no passen pels túnels, la destitució injusta del director de Memòria Històrica de la Jonquera... No és d’ERC? El país esmicolat, en Sánchez viu més per Europa que el dia a dia del país.

Es va fer famosa una frase davant del procés que deia «Feu un Tortosa» i jo ara n’invento una altre «Fem un Ferrovial», vull marxar d’aquesta disbauxa , això més que una democràcia és «una merdocràcia».